최휘영 장관 "전통문화는 K-콘텐츠 성장동력…정책역량 집중"

최휘영 장관 "전통문화는 K-콘텐츠 성장동력…정책역량 집중"
▲ 전통문화산업 청년 기업인들과 간담회를 하는 최휘영 문체부 장관

최휘영 문화체육관광부 장관은 오늘 서울 성수동에서 열리는 '2025 오늘전통축제' 현장을 방문해 전통문화를 차세대 K-콘텐츠 핵심 성장동력으로 육성하겠다고 약속했습니다.

축제 현장에서 간담회를 열여 전통문화산업 청년 기업인들을 만난 최 장관은 "지금은 K-컬처가 세계 무대에서 영향력을 확대할 수 있는 절호의 기회를 맞이한 시기"라며 "전통문화 기업들이 자금 부족이나 판로 한계 때문에 성장을 멈추지 않도록, 기업 성장과 유통·홍보 확대에 정책 역량을 집중하겠다"고 강조했습니다.

간담회에 참석한 전통공예, 한복, 한지 분야 청년 기업인들은 전통문화 상품의 판로 개척 및 해외 진출 지원, 창업 초기 기업의 자금 지원 확대, 전통문화 콘텐츠 기획·투자 강화 등 다양한 의견을 최 장관에게 제시했습니다.

최 장관은 간담회에 앞서 '오늘전통축제' 현장을 둘러보며 행사 관계자들을 격려하는 시간도 가졌습니다.

문체부는 이번 간담회와 행사를 계기로 전통문화산업을 한류의 핵심 성장동력으로 육성하고, 지속 가능한 산업 생태계를 조성하기 위해 정책적 지원을 확대한다는 방침입니다.

이를 위해 내년도 전통문화산업 관련 예산을 금년도보다 15% 증액한 348억 원으로 책정하고, 창업 및 기업 성장 지원, 국내외 판로 확대 등 현장 수요 맞춤형 지원을 강화할 계획입니다.

(사진=문화체육관광부 제공, 연합뉴스)
