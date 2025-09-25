뉴스

삼성 디아즈, 프로야구 한 시즌 최다 147타점 신기록 달성

전영민 기자
작성 2025.09.25 20:58 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
삼성 디아즈, 프로야구 한 시즌 최다 147타점 신기록 달성
▲ 삼성 라이온즈의 외국인 타자 르윈 디아즈

프로야구 삼성 라이온즈의 외국인 타자 르윈 디아즈가 KBO리그 역대 한 시즌 최다 타점 신기록을 작성했습니다.

디아즈는 오늘(25일) 대구삼성라이온즈파크에서 열린 2025 프로야구 키움 히어로즈와 홈경기 4대 2로 앞선 5회 말 1타점 적시타를 터뜨렸습니다.

디아즈는 1아웃 3루에서 좌익수 앞에 떨어지는 1타점 2루타로 3루 주자 구자욱을 홈으로 불러들였습니다.

이로써 이날 경기 직전까지 146타점으로 2015년 박병호(당시 넥센 히어로즈·현 삼성)가 올린 프로야구 역대 한 시즌 최다 타점과 타이를 이뤘던 디아즈는 타점을 추가하며 새로운 이정표를 세웠습니다.

디아즈는 이와 함께 올 시즌 48개의 홈런을 날려 KBO리그 외국인 선수 한 시즌 최다 홈런(2015년 삼성 야마이코 나바로·48개) 기록 경신도 눈앞에 두고 있습니다.

아울러 역대 외국인 선수 최초 한 시즌 50홈런 기록도 가시권에 뒀습니다.

역대 KBO리그에선 이승엽(1999년 54개·2003년 56개)과 심정수(2003년 53개), 박병호(2014년 52개·2015년 53개)만이 한 시즌 50홈런을 돌파했습니다.
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
전영민 기자 사진
전영민 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지