범행 핵심 증거들, 이미 중국에…윗선 수사는 '첩첩산중'

<앵커>



KT 무단 소액결제 사건의 피의자 3명이 검찰에 넘겨졌습니다. 경찰은 윗선에 대한 수사를 이어가고 있는데, 범행에 쓰였던 핵심 증거들이 이미 중국으로 넘어간 상황이라 사건 규명에 난항을 겪고 있습니다.



신용일 기자의 보도입니다.



<기자>



불법 소형 기지국 장비를 승합차에 싣고 다니면서 KT 무단 소액결제 범행을 저지른 중국 국적 피의자 2명이 구속 상태로 검찰에 넘겨졌습니다.



[(장비는 윗선한테 직접 받은 건가요?) (노트북이랑 핸드폰 왜 먼저 보냈나요?) …….]



범죄수익 환전과 송금에 관여했던 환전소 업주 60대 중국인도 함께 송치됐습니다.



하지만 경찰은 핵심 증거들을 확보하지 못해 수사에 난항을 겪고 있습니다.



범행 당시 불법 펨토셀 장비와 연결돼 운용되는 핵심 프로그램이 담겼을 노트북과 중국 윗선 지시를 받을 때 사용했을 대포폰은 피의자 검거 전에 이미 중국으로 건너갔기 때문입니다.



[황석진/동국대 국제정보보호대학원 교수 : (노트북은) 저장 장치일 가능성이 상당히 높은 거죠. 어떤 양의 이 회원 정보를 보유하고 있는지 이런 부분이 다 노트북에 들어가. 이런 부분을 확인하는 게 한계가 있지 않을까.]



피의자 검거와 함께 가까스로 압수했던 펨토셀 장비는 어디서 어떻게 제조했는지 파악하지 못하고 있습니다.



이른바 중국 윗선 수사를 위해 필요한 국제 공조 수사도 만만치 않은 상황입니다.



[임종인/고려대 정보보호대학원 교수 : 중국 공안 당국의 어떤 수사 협조가 필수적이고요. 관례로 보면 수사 협조가 쉽지 않은 것은 사실이지만.]



피의자가 진술한 중국 윗선이 범죄 조직의 핵심 인물이 아니라 중간책 정도에 불과할 수도 있어 이번 사건 실체 규명에는 상당한 시간이 걸릴 것으로 보입니다.



(영상취재 : 설치환, 영상편집 : 최진화)