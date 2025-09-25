중국인 50명 난동…아수라장 된 제주 카지노서 무슨 일

<앵커>



제주도의 한 대형 카지노에서 중국인 수십 명이 집단으로 항의하며 난동을 부려 경찰까지 출동하는 일이 있었습니다. 카지노 보안요원을 폭행한 중국인 3명이 체포되기도 했는데요.



왜 이런 일이 벌어진 건지, JIBS 김동은 기자가 취재했습니다.



<기자>



제주 도내 한 대형 카지노에서 한바탕 소동이 벌어집니다.



수십 명의 중국인들이 몰려들어 무언가 강하게 항의합니다.



직원들이 말려보지만, 소용이 없습니다.



사건의 발단이 된 건, 카드 게임 도중 빨간색이 아닌 다른 색깔의 카드가 나왔기 때문입니다.



게임을 하던 중국인 4명이 게임이 조작됐다며 항의하자, 다른 테이블에 있던 중국인 50여 명까지 함께 가세해 소동은 20분 넘게 이어졌습니다.



경찰은 형사 등 110여 명을 긴급 투입하고, 보안요원을 폭행한 혐의 등으로 중국인 3명을 긴급체포했습니다.



[조만진/제주서부경찰서 형사과장 : 경찰관 110여 명을 현장에 투입했고, 피해자와 목격자 진술, CCTV 분석 등을 통해 중국인 피의자 3명을 특정해 검거했습니다. 이들에 대해 구속영장을 신청할 예정입니다.]



이에 대해 해당 카지노 측은 인위적으로 게임을 조작할 수 없는 구조라며 내부 경위 파악과 함께, 경찰 수사 결과를 기다리고 있다고 밝혔습니다.



제주에선 카지노 금전 문제로 감금과 폭행뿐만 아니라, 지난 2월에는 도박 빚 문제로 중국인 환전상이 살해되는 등 카지노 관련 강력범죄가 잇따르면서 불안감도 높아지고 있습니다.



화면제공 : 시청자



JIBS 김동은