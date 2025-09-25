김건희, 4시간 30분간 '뇌물 혐의' 특검 조사…진술 거부

▲ 지난 24일 서울중앙지법에서 열린 첫 재판에 출석한 김건희

구속된 김상민 전 부장검사로부터 이우환 화백 그림을 받았다는 김건희 여사의 뇌물 혐의 관련 특검 조사가 4시간 30분 만에 종료됐습니다.김 여사는 오늘(25일) 오전 10시 종로구 KT광화문빌딩 웨스트에 마련된 특검팀 사무실에서 조사받기 시작해 오후 2시 30분쯤 끝마쳤습니다.김 여사가 지난달 29일 구속기소된 이후 27일 만에 이뤄진 조사입니다.김 여사는 김상민 전 검사로부터 지난해 총선 공천을 주는 대가로 구매가 기준 1억 4천만 원 상당의 이우환 화백 그림 '점으로부터 No. 800298'을 받은 혐의(특정범죄 가중처벌법상 뇌물)를 받습니다.특검팀은 김 여사에게 그림을 대가로 김 검사의 공천 등에 영향력을 행사한 게 맞는지 등을 추궁한 것으로 알려졌습니다.김 여사가 평소에 박서보, 윤형근 화백의 그림을 좋아하는 게 맞는지도 물은 걸로 전해졌습니다.김 여사는 질문 대부분에 진술을 거부했는데, 특검팀이 그림을 직접 받거나 관저로 가져다 놓은 적이 있는지 묻자 "관저로 갖다놓은 적 없다"고 강하게 부인한 걸로 파악됐습니다.김 전 검사는 김 여사 오빠인 김진우 씨에게 그림을 전달하면서 지난해 4·10 총선 공천 등을 청탁한 혐의(청탁금지법 위반)로 지난 18일 구속됐습니다.김 전 검사가 추상화 대가 박서보 화백 등의 그림을 좋아한다는 김 여사 취향을 파악하고, 비슷한 스타일의 이우환 화백 그림을 구매해 선물했다는 게 특검팀 판단입니다.김 여사는 총선 당시 경남 창원시 의창구를 지역구로 둔 김영선 전 의원 측에 '창원 의창구에서 김상민 검사가 당선될 수 있도록 지원하라'는 취지로 압박을 넣었다는 의혹을 받습니다.하지만, 김 전 검사는 국민의힘 공천 심사 과정에서 탈락했고, 넉 달 만인 지난해 8월 차관급인 국가정보원 법률특보로 임명됐습니다.뇌물죄는 공무원이 직무와 관련해 뇌물을 수수·요구·약속하면 성립하는데, 김 여사는 공직자가 아니었던 만큼 뇌물 혐의를 적용하려면 윤석열 전 대통령 등 공직자와 공모 여부가 관건입니다.이날 김 여사의 진술을 토대로 특검이 조만간 윤 전 대통령 조사에 나설 거란 관측이 나옵니다.(사진=연합뉴스)