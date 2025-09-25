내란특검, 윤석열 30일 오전 10시 출석 재통보

▲ 윤석열 전 대통령이 지난 7월 9일 서울중앙지방법원에서 구속 전 피의자 심문을 마치고 법원을 나서고 있다.

12·3 비상계엄 관련 내란·외환 의혹을 수사하는 조은석 특별검사팀이 구속 상태인 윤석열 전 대통령에게 오는 30일 오전 10시에 출석해 조사받으라고 재통보했습니다.박지영 특검보는 오늘(25일) 브리핑에서 "윤 전 대통령은 어제 특검의 출석 요구에 응하지 않았다"며 "9월 30일 오전 10시에 출석하라고 요구하는 2차 출석 요구서를 교도관을 통해 어제 오후에 직접 전달했다"고 밝혔습니다.특검팀은 윤 전 대통령을 '평양 무인기 투입' 의혹 등 외환 혐의 피의자 신분으로 조사할 방침입니다.특검팀의 2차 출석 요구에 윤 전 대통령이 응할지는 현재로선 미지수입니다.박 특검보는 윤 전 대통령 측이 방문 조사에 응하겠다는 의사를 밝혔다는 보도와 관련해선 "특검 측에 어떤 의사도 따로 전달된 적 없다"며 "외환 의혹과 관련해서 정식으로 변호인 선임계도 제출되지 않았고, 30일 소환과 관련해서도 의견을 전달받은 적 없다"고 설명했습니다.어제(24일) 특검팀에 출석한 박성재 전 법무부 장관이 조사를 마친 뒤 지하로 퇴청을 요구했다는 보도에 대해선 "비가 오는데 우산이 없어서 (지하 퇴청이 필요한) 사정이 일부 있었던 것으로 보인다"며 "출석 때 논란이 있었다고 설명하니 퇴실할 때는 정상적으로 (1층으로) 나간 것으로 안다"고 밝혔습니다.박 전 장관은 어제 내란 중요임무 종사 혐의로 13시간가량 조사받은 뒤 조서에 실제 조사 내용과 다르게 작성된 부분이 있다며 날인을 거부한 걸로 알려졌습니다.박 전 장관 변호인은 이날 입장을 내고 "조서에 날인을 거부한 것이 아니라 영상 녹화 조사로 진행된 만큼 질문과 답변이 그대로 담겨 있는 녹취서를 조서로 갈음해 달라고 요청했고, 특검 측도 이를 받아들였다"고 밝혔습니다.또 "조사 종료 후 귀가 시에 지하를 고집하며 특검 측과 대치한 사실도 없다"고 전했습니다.특검팀은 어제 박 전 장관을 조사하면서 계엄 국무회의 당시 상황, 이후 주재한 법무부 간부 회의, 이튿날 '삼청동 안가 회동' 등 의혹 전반을 확인했습니다.(사진=연합뉴스)