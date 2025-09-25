[8뉴스 예고] 정부조직법 개정안 본회의 상정…금융 개편 철회

8시 뉴스 주요 내용입니다.



1. 정부조직법 개정안 본회의 상정…금융 개편 철회



검찰청 폐지를 골자로 한 정부조직법 개정안이 국회 본회의에 상정됐습니다. 정부 조직 개편의 또 하나의 핵심 축이었던 금융감독 개편안은 오늘(25일) 고위 당정대 회의에서 철회됐는데, 배경과 향후 파장까지 자세히 짚어보겠습니다.



2. 내일 윤 재판 중계 허가…보석 심문은 제외



법원이 내란 특검의 신청을 받아들여 내일 윤석열 전 대통령 추가 기소 사건 첫 공판 중계를 허가했습니다. 재판부는 그러나, 공판에 이어 진행되는 보석 심문 중계 신청은 받아들이지 않았습니다.



3. 추석 선물세트, 낱개보다 최대 두 배 비싸



추석 선물세트 가격이 낱개로 사는 것보다 최대 두 배 비싼 걸로 조사됐습니다. 또, 조사 대상 선물세트의 43%는 지난해보다 가격이 오른 걸로 나타났습니다.



4. 미 이민당국 시설 총격…이민당국 반대 문구



미국 이민당국이 관리하는 구금시설에서 총격 사건이 발생해 수감자 1명이 숨지고 2명이 크게 다쳤습니다. 용의자는 숨진 채 발견됐는데, 범행 현장에서 발견된 탄피엔 이민당국에 대한 반감을 드러내는 문구가 새겨져 있었습니다.



잠시 후 8시 뉴스에서 뵙겠습니다.