식약처 "임신부 타이레놀 복용 가능…하루 4천㎎ 이하로"

식품의약품안전처가 임신 중 해열·진통제 '타이레놀' 복용이 자폐아 위험을 높인다는 미국 정부의 발표와 관련해 "기존 사용상의 주의 사항대로 의사, 약사 등 전문가와 상의하고 복용 가능하다"고 밝혔습니다.



식약처는 "임신 초기 38℃ 이상 고열이 지속되면 태아 신경계에 영향을 미칠 수 있다"며 "증상이 심할 경우 아세트아미노펜 성분 해열·진통제를 복용할 수 있다"고 밝혔습니다.



다만 복용량은 하루에 4천㎎을 넘지 않도록 하라고 당부했습니다.



---



제주의 한 외국인 전용 카지노에서 난동을 부린 중국인들이 경찰에 체포됐습니다.



어제(24일) 오후 제주시 노형동에 있는 한 호텔 카지노에서 "손님 50여 명이 난동을 부리고 있다"는 카지노 측 신고가 경찰에 접수됐습니다.



출동한 경찰은 폭행 등 혐의로 50대 중국인 국적 남성 1명과 30대 중국인 국적 남성 2명을 체포했습니다.



이들은 카지노 게임을 하던 중 딜러가 실수를 하자, 이에 불만을 품고 항의하며 카지노 보안요원들을 폭행한 것으로 알려졌습니다.



---



행정안전부와 한국세무사회가 서울 남구로시장에서 '찾아가는 마을 세무사' 행사를 열고, 전통시장 상인과 주민들을 대상으로 세무 상담을 진행했습니다.



마을 세무사 제도는 세무 조력이 필요한 취약계층과 영세 상인에게 세무 상담을 무료로 제공하는 제도로 2016년부터 시행돼왔습니다.



행안부와 세무사회는 오늘 행사에서 지역사회와 전통시장이 함께 활력을 찾을 수 있도록 고향사랑기부제 홍보 캠페인도 함께 진행했습니다.