화장실은 하루 '3번만'…논란의 학교 규정, 이유는?

<오! 클릭> 마지막 검색어는 '학교 화장실은 하루 3번만 사용'입니다.



교직원들 앞에서 의견을 말하는 학생들 얼굴에 불만이 매우 커 보입니다.



무슨 일인 걸까요?



미국 위스콘신주의 한 고등학교인데요.



이 학교가 학생들의 화장실 이용을 하루에 딱 3번, 일주일에 7번으로 제한을 뒀기 때문입니다.



이유는 간단합니다.



수업이 진행 중이지만, 화장실에 간다고 하고 복도에 나와 몰래 흡연하는 학생이 많고, 통제가 어려운 이 시간에 각종 사고 위험이 크다고 판단한 건데요.



그러나 학생들은 월요일에 3번, 화요일에 3번, 수요일에 1번 화장실을 이용하면 목요일과 금요일은 어떻게 하냐며 불만이 이만저만이 아닙니다.



학교 측은 이런 시스템을 여러 학교에서 사용하고 있으며 학생들의 안전을 위해선 필요한 기술이라고 설명했습니다.



사연을 접한 누리꾼들은 "학생들의 불만이 매우 커 보인다." "저 학교에선 물 많이 마시면 큰일 나겠다" "사고를 예방할 수 있는 더 좋은 방법이 있을 것 같다" 등의 다양한 반응을 보였습니다.