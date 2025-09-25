"비밀번호 공유"…SNS에 퍼진 '한국 여행 꿀팁' 뭐길래?

최근 타이완의 한 누리꾼이 한국 서울 시내 건물에 있는 화장실을 무료로 이용할 수 있다는 문 비밀번호 목록을 공개해 논란이 되고 있습니다.



<오! 클릭> 세 번째 검색어는 '홍대 앞 화장실 공짜로 쓰는 법'입니다.



최근 한 타이완 남성이 자신의 SNS에 게시한 건데요.



서울 홍대 인근 주요 상점들의 화장실 문 비밀번호 목록입니다.



이 남성은 홍대 근처에서 있는 각 상점의 위치와 화장실 비밀번호를 정리해 공유했는데요.



상점에서 물건을 구입하지 않아도 화장실을 이용할 수 있다는 내용입니다.



그러면서 서울 강남과 부산, 제주도에 있는 화장실 비밀번호는 너무 많아 일일이 정리할 수 없다고 덧붙였습니다.



홍대는 타이완 관광객들이 많이 찾는 여행지인 만큼 해당 게시물은 1만 5천여 개의 '좋아요'를 받으며 크게 눈길을 끌었다는데요.



가게에 돈을 내지 않고 화장실 비밀번호를 무단 공유하고 사용하는 행위는 사실상 '데이터 유출'이라는 지적이 나오고 있습니다.



사연을 접한 누리꾼들은 "한국인도 모르는 건데" "여행 꿀팁이 아니라 불법적인 정보" "이럴 거면 오지 마라, 민폐도 가지가지" 등의 반응을 보였습니다.



