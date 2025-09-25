[자막뉴스] 대학병원 삼키기 일보 직전…'거대 블랙홀' 공포의 탈출

4차선 도로 한복판에 쩍쩍 금이 가더니 순식간에 무너져 내립니다.



갑작스럽게 벌어진 상황에 놀란 차량이 황급히 후진을 하고 멈춰선 트럭은 위태롭게 걸쳐 있습니다.



[어어! 도로가 다 사라졌어요!]



그렇게 멈추는가 싶더니 오른편 건물과 가까운 전봇대까지 시뻘건 불꽃을 튀기며 땅속으로 빨려들어갑니다.



또 잠시 뒤 추가 붕괴가 이어지면서 놀란 사람들이 황급히 달아납니다.



현지 시간 24일 오전, 태국 방콕 서부 두싯 지역에서 유명 대학병원인 바지라 병원과 경찰서 건물 앞을 지나는 4차선 차도 아래 거대한 싱크홀이 발생했습니다.



가로 세로 30미터에 깊이는 약 50미터에 달합니다.



다행히 인명 피해는 없었지만 차량 3대가 싱크홀로 추락하고 주변 수도와 전력이 마비됐습니다.



이번 싱크홀 사고는 이곳에서 지하철 공사가 진행 중인 데다 최근 폭우로 지반이 약해진 상태였습니다.



병원 건물 밑 땅도 일부 꺼지면서 당국은 병원과 경찰서 사람들을 대피시키고 해당 지역 교통을 통제했습니다.



병원 측도 이틀 동안 외래진료를 중단하기로 했다고 밝혔습니다.



시 당국은 폭우가 올 경우 추가 피해가 발생할 수 있어 신속히 복구할 계획이라고 밝혔습니다.



