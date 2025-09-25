'중국대사관 난입 시도' 윤 지지자, 2심도 실형

▲ 지난 2월 10일 국가인권위원회 건물에 등장한 '캡틴 아메리카'
마블의 캐릭터 '캡틴 아메리카' 복장으로 주한 중국대사관 난입을 시도한 윤석열 전 대통령 지지자가 2심에서도 실형을 선고받았습니다.
서울중앙지법 형사항소9-2부(류창성 정혜원 최보원 부장판사)는 오늘(25일) 건조물 침입 미수, 공용물건 손상, 모욕 등 혐의로 기소된 안 모 씨에게 1심과 마찬가지로 징역 1년 6개월을 선고했습니다.
재판부는 "범행을 저지른 동기, 이로 인해 경찰공무원을 방해하면서 직무 집행에 상당한 장애를 초래한 점, 그 과정에서 경찰 등에 보인 태도, 공권력에 미친 영향을 감안하면 원심 형의 변경이 어렵다"고 밝혔습니다.
안 씨는 지난 2월 14일 캡틴 아메리카 복장으로 주한 중국대사관 난입을 시도한 혐의를 받습니다.
당시 그는 대사관에서 차가 나오며 문이 열리자 진입을 시도했다가 현장에서 저지당했습니다.
같은 달 20일에는 자신을 빨리 조사하라며 남대문경찰서에서 난동을 피우다 출입 게이트 유리를 발로 차 깨고 내부로 진입하려 한 혐의도 있습니다.
안 씨는 이 과정에서 경찰관에게 막말과 폭언을 하고, 신분증 제시를 요구받자 위조한 가짜 미군 신분증을 제시한 것으로 조사됐습니다.
(사진=연합뉴스)