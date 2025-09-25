'중국대사관 난입 시도' 윤 지지자, 2심도 실형

▲ 지난 2월 10일 국가인권위원회 건물에 등장한 '캡틴 아메리카'

마블의 캐릭터 '캡틴 아메리카' 복장으로 주한 중국대사관 난입을 시도한 윤석열 전 대통령 지지자가 2심에서도 실형을 선고받았습니다.서울중앙지법 형사항소9-2부(류창성 정혜원 최보원 부장판사)는 오늘(25일) 건조물 침입 미수, 공용물건 손상, 모욕 등 혐의로 기소된 안 모 씨에게 1심과 마찬가지로 징역 1년 6개월을 선고했습니다.재판부는 "범행을 저지른 동기, 이로 인해 경찰공무원을 방해하면서 직무 집행에 상당한 장애를 초래한 점, 그 과정에서 경찰 등에 보인 태도, 공권력에 미친 영향을 감안하면 원심 형의 변경이 어렵다"고 밝혔습니다.안 씨는 지난 2월 14일 캡틴 아메리카 복장으로 주한 중국대사관 난입을 시도한 혐의를 받습니다.당시 그는 대사관에서 차가 나오며 문이 열리자 진입을 시도했다가 현장에서 저지당했습니다.같은 달 20일에는 자신을 빨리 조사하라며 남대문경찰서에서 난동을 피우다 출입 게이트 유리를 발로 차 깨고 내부로 진입하려 한 혐의도 있습니다.안 씨는 이 과정에서 경찰관에게 막말과 폭언을 하고, 신분증 제시를 요구받자 위조한 가짜 미군 신분증을 제시한 것으로 조사됐습니다.(사진=연합뉴스)