중기부, 내년 '중소벤처 R&D'에 역대 최대 2조 2천억 원 편성

▲ 한성숙 중소벤처기업부 장관이 지난 24일 서울 종로구 광화문빌딩에서 열린 중소기업 온라인 수출 활성화 대책 마련을 위한 간담회에서 발언하고 있다.

중소벤처기업부가 내년도 중소벤처 연구·개발(R&D) 예산을 역대 최대 규모인 2조 2천억 원으로 편성했다고 25일 밝혔습니다.중기부는 이날 딥테크 혁신 기업 ㈜엔도로보틱스에서 이 같은 내용이 담긴 '중소벤처 R&D 혁신 방안'을 발표했습니다.우선 민간 벤처캐피탈이 먼저 투자하는 '팁스 방식 R&D' 예산을 올해 6천412억 원에서 내년 1조 1천64억 원으로 대폭 증액했습니다.특히 기존의 창업 지원 중심에서 성장(스케일업)과 글로벌 진출까지 성장 전주기 지원 체계로 확대합니다.이에 따라 스케일업 지원 규모를 두 배로 늘립니다.신규 과제는 152개에서 300개로 늘어나며, 지원금도 과제당 최대 12억 원에서 30억 원으로 올립니다.해외 진출을 목표로 하는 기업을 위해서는 글로벌 팁스 R&D를 신설했습니다.이를 통해 4년간 최대 60억 원을 지원할 계획입니다.중기부 R&D 중 최대 규모인 '딥테크 챌린지 프로젝트(DCP)'를 통해 첨단 전략 분야의 혁신 생태계를 구축합니다.기술과 시장 변화에 맞춰 목표를 유연하게 바꿀 수 있는 '무빙타겟' 방식을 도입하며, 생태계 혁신을 위한 대규모 프로젝트에는 4년간 최대 200억 원을 지원합니다.또, 대학·출연연의 공공기술이 실제 경제적 성과로 이어지도록 '한국형 기술사업화(STTR)' 프로그램을 신설합니다.이는 미국의 기술 이전과 사업화 제도를 벤치마킹했습니다.기업이 아닌 기술과 R&D 프로젝트 자체의 가치를 평가해 보증을 제공하는 'R&D 사업화 보증'을 신설해 3천100억 원을 공급할 예정입니다.이 밖에 행정 부담을 줄이기 위해 기업 정보를 바탕으로 신청할 수 있는 사업과 필요 서류를 안내하는 챗봇, 사업계획서 작성을 돕는 AI 모델을 도입하기로 했습니다.(사진=중소벤처기업부 제공, 연합뉴스)