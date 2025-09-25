뉴스

촌지 8천만 원 챙기고 제자들 학대…초등 야구부 감독 법정구속

유영규 기자
작성 2025.09.25 14:47
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
학부모들로부터 수천만 원의 촌지를 챙기고 제자들을 수시로 학대한 혐의로 재판에 넘겨진 초등학교 야구부 감독이 법정구속됐습니다.

광주지법 형사8단독 김용신 부장판사는 오늘(25일) 배임수재, 청탁금지법 위반, 아동복지법 위반 등 혐의로 기소된 A(51) 씨에게 징역 1년 6개월에 추징금 5천895만 원을 선고하고 법정구속했습니다.

A 씨에게는 아동 관련 기관 5년간 취업 제한, 80시간의 아동학대 치료 프로그램 이수 명령도 내려졌습니다.

광주의 모 초교 야구부 감독인 A 씨는 2020∼2021년 선수의 부모 10여 명에게 출전 보장, 진학 편의 등을 대가로 합산 8천여만 원을 받은 혐의로 기소됐습니다.

또, 지도와 훈련을 핑계로 초등생인 제자들을 방망이 등으로 폭행한 혐의도 받습니다.

김 부장판사는 "금품을 코치들에게 분배됐다는 등 공소사실을 부인한 피고인의 주장은 받아들이기 어렵다. 제자 등의 피해가 회복되지도 않았다"고 양형 이유를 설명했습니다.

A 씨는 "사회에 나가면 열심히 살겠다"며 선처를 호소했으나 실형 선고와 도주 우려에 따라 법정구속됐습니다.

