촌지 8천만 원 챙기고 제자들 학대…초등 야구부 감독 법정구속

▲ 자료사진

학부모들로부터 수천만 원의 촌지를 챙기고 제자들을 수시로 학대한 혐의로 재판에 넘겨진 초등학교 야구부 감독이 법정구속됐습니다.광주지법 형사8단독 김용신 부장판사는 오늘(25일) 배임수재, 청탁금지법 위반, 아동복지법 위반 등 혐의로 기소된 A(51) 씨에게 징역 1년 6개월에 추징금 5천895만 원을 선고하고 법정구속했습니다.A 씨에게는 아동 관련 기관 5년간 취업 제한, 80시간의 아동학대 치료 프로그램 이수 명령도 내려졌습니다.광주의 모 초교 야구부 감독인 A 씨는 2020∼2021년 선수의 부모 10여 명에게 출전 보장, 진학 편의 등을 대가로 합산 8천여만 원을 받은 혐의로 기소됐습니다.또, 지도와 훈련을 핑계로 초등생인 제자들을 방망이 등으로 폭행한 혐의도 받습니다.김 부장판사는 "금품을 코치들에게 분배됐다는 등 공소사실을 부인한 피고인의 주장은 받아들이기 어렵다. 제자 등의 피해가 회복되지도 않았다"고 양형 이유를 설명했습니다.A 씨는 "사회에 나가면 열심히 살겠다"며 선처를 호소했으나 실형 선고와 도주 우려에 따라 법정구속됐습니다.(사진=연합뉴스TV 캡처, 연합뉴스)