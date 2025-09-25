장동혁, 대전 전통시장 찾아 "잘할게유"…충청 민심 잡기

▲ 국민의힘 장동혁 대표가 25일 오전 대전시 동구 중동 중앙시장을 찾아 상인과 대화하고 있다.

장동혁 국민의힘 대표가 다음 달 추석 연휴를 앞두고 자신의 정치적 고향인 대전의 전통시장을 찾았습니다.장 대표는 오늘(25일) 오전 박준태 비서실장, 정희용 사무총장, 최보윤 수석대변인 등과 함께 대전중앙시장을 방문해 김밥·오이·옛날 과자 등을 사면서 상인들과 인사를 나눴습니다.충남 보령 출신인 장 대표는 만둣집 사장에게 "요즘 힘들지 않으시냐"고 물으며 "제가 대전에서 정치를 시작했다. 갈수록 전통시장이 힘들다. 국민의힘이 전통시장 살리기 위해 노력할 테니 더 힘내달라"고 말했습니다.장 대표는 준비해 온 온누리상품권을 내고 채소·고기만두를 샀습니다.장 대표는 또 "지금이 제일 힘들다. 장 대표가 미국에 가서 관세 낮추고 경제를 살려달라"는 다른 상인의 말에 "더 신경 쓰겠다. 협상 잘하라고 하겠다"며 답했습니다.장 대표는 대전 시민들을 향해 "잘할게유"라고 말하면서 충청도 사투리로 친밀감을 표시했습니다.이어 "정쟁만 하지 말고 국회에서 힘을 써달라", "그만 좀 싸워라"는 일부 상인들의 쓴소리에는 "안 싸우면 지지유"라고 말하면서 90도 인사를 하기도 했습니다.(사진=연합뉴스)