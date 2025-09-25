[뉴블더] 가을 전세 씨 말랐다…전셋값 33주째 상승

날씨도 시원해지고, 결혼식도 많은 계절입니다.



이사를 계획하거나 신혼집 구하려는 분들이 많은데요.



요즘 전셋집 구하기가 더욱더 어려워졌습니다.



서울 아파트 전세 물건은 어제(24일) 기준 2만 3천900여 건으로, 지난해 말보다 24% 줄었습니다.



2천 가구 대단지 아파트에서 전세 물건이 10건도 되지 않는가 하면, 1만 가구가 넘는 둔촌동 올림픽파크 포레온도 최근 전세가 급감했습니다.



서울 아파트 전셋값은 33주째 상승 중이고, 올해 들어 서울 아파트 전셋값은 평균 1.7% 올랐습니다.



지난 2년 사이 서울은 9.2% 뛰었고 경기도와 인천도 7%대의 상승률을 보였습니다.



대출 규제로 매매 대신 전세를 눈을 돌린 수요가 늘어난 반면, 갭투자가 막히면서 전세 공급은 더 줄어들고 있고요, 또 앞으로 금리가 더 떨어질 걸로 전망되면서 집주인들이 전세보다 월세를 선호하는 것도 영향을 주고 있습니다.



[함영진/우리은행 부동산리서치랩장 : 올해 수도권 중심으로 전세가 오르면서 갱신권을 사용하는 이슈들이 늘고 있고 또 최근 입주 물량 감소에 월세화는 금리 인하가 가속화시키는 이슈들이 있어서 시장에 나오는 전세 매물의 총량이 줄고 있습니다. 특히 갱신권을 쓸 수 있냐 없냐에 따라서 동일 단지의 동일 면적 유형이라고 하더라도 전세 가격이 최대 3억 원 이상 벌어지는 이슈까지 발생되고 있는 상황입니다.]



다음 달은 수도권 신규 아파트 입주 물량이 10년 만에 최저 규모로 예정돼 있어서, 전세 매물 부족은 당분간 해소되기 어려울 것으로 전망되고 있습니다.



