[날씨] 충청 이남 중심 비…전국 하늘 흐림

오늘(25일) 충청 이남 지역에 비가 더 내리겠습니다.



현재 레이더 영상 살펴보시면요.



충청과 호남, 영남과 제주 지역에 비구름이 위치해 있고, 특히 전남 남해안에는 시간당 20mm가 넘는 세찬 비가 쏟아지고 있는 곳도 있습니다.



흑산도와 홍도에는 호우주의보가 내려졌습니다.



충청과 호남 지역은 오후까지, 영남과 제주 지역은 밤까지 비가 더 내릴 텐데요.



예상되는 강수량 살펴보시면 충청과 경북 지역에 5~20mm, 경남 지역에 5~40mm, 제주 지역에 5~30mm가 예상되고, 호남 지역에 20에서 최고 60mm의 비가 내리겠습니다.



특히 호남 지역은 비가 내릴 때 강하게 올 수 있다는 점 참고해 주셔야겠습니다.



전국 하늘 표정 흐리겠습니다.



강원 산지에는 순간적으로 초속 15m 내외의 강풍이 불어들 때 있겠고요.



해안가를 중심으로는 너울성 파도가 밀려들겠습니다.



해안가 안전사고 유의해 주셔야겠습니다.



지역별 낮 기온 자세히 살펴보시면 서울의 낮 최고 기온 28도, 강릉 30도, 부산 29도, 광주는 27도로 어제보다 기온이 다소 높겠습니다.



당분간 비가 오는 날이 잦겠고요.



일요일에는 또 전국에 비 예보가 나와 있습니다.



(안수진 기상캐스터)