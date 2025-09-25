'갓 쓴 발레단' 뜬다…안양춤축제 26일 개막

<앵커>



경기도 안양시가 내일(26일)부터 사흘간 안양 춤 축제를 개최합니다. 무용수들이 전통 갓을 쓰고 나오는 현대발레부터 브레이크 댄스까지 다양한 춤을 볼 수 있는데요. 시민이 직접 참여할 수 있는 행사들도 준비했습니다.



보도에 최호원 기자입니다.



젊은 발레리나들이 조선 시대 갓을 쓰고 연습을 준비합니다.



음악이 시작되자 발끝으로 서는 '푸엥트' 동작이 점차 우아한 상체 움직임으로 연결됩니다.



드라마 '킹덤'부터 애니메이션 '케데헌'까지 한국의 갓이 큰 주목을 받으면서 갓을 소재로 전통 발레를 벗어난, 새로운 안무를 만든 겁니다.



[정이진/창작 발레 '갓' 무용수 : 옛날에 갓은 남자들이 쓰는 관모였는데, 저희 작품에서는 여자들이 갓을 씀으로써 여성의 강인함과 카리스마를 극대화시켰습니다.]



발레리노들은 힘 있는 동작과 절제된 움직임으로 공연을 더욱 화려하게 만듭니다.



수개월간 연습에 몰두했던 발레단은 내일 저녁 안양춤축제 개막식에서 메인 무대에 오릅니다.



사흘간 만안구 삼덕공원과 평촌중앙공원에서 열리는 안양춤축제는 발레, 브레이크 댄스, 댑댄스, 치어리딩 등 다양한 춤의 장르를 선보입니다.



지난해에는 브라질 삼바와 스윙 댄스팀의 공연이 큰 호응을 얻었는데, 올해는 청소년 댄스경연대회인 안양유스클럽챔피언십 우승팀의 공연과 타이완 발레단의 무대가 준비돼 있습니다.



주말에는 일반인들도 쉽게 따라 할 수 있는 '셔플댄스' 공연이 펼쳐집니다.



[최대호/안양시장 : 우리 안양춤축제는 지난해 13만 8천 명이 방문해서 약 34억 원 이상의 경제효과를 창출한 바 있습니다. 이를 통해서 '축제도시 안양'이라는 브랜드를 만들고, 국제적 교류 확대와 문화관광 자원화를 지속 추진할 예정입니다.]



내일 개막식에서는 밤 8시 40분부터 드론 500대를 하늘로 띄우는 드론 라이트쇼가 펼쳐지고, 토요일 삼덕공원에서는 안양시민가요제도 개최됩니다.



(영상취재 : 설치환, 화면제공 : 안양시청)