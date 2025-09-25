'수용번호 4398' 김건희 첫 재판…오늘 특검 출석

<앵커>



어제(24일) 법원에서는 김건희 여사 사건의 첫 재판이 열렸습니다. 정장차림에 안경과 마스크를 착용하고 수용번호 배지를 단 김 여사가 피고인석에 앉은 모습이 처음 공개됐습니다. 오늘(25일)은 김상민 전 검사 그림 수수와 관련해서 특검에 출석했습니다.



백운 기자입니다.



[피고인 들어 오시라고 하시죠.]



검은색 정장에 안경과 마스크를 착용한 김건희 여사가 법정에 들어섰습니다.



머리는 묶었고 왼쪽 가슴에는 수용번호 4398이 적힌 배지를 달았습니다.



김 여사가 공개석상에 나온 건 지난달 구속된 이후 처음으로, 전 영부인이 피고인석에 앉은 것 또한 헌정사상 처음입니다.



김 여사는 자리에 앉은 뒤 변호인과 이야기를 주고받기도 했습니다.



법정 촬영은 재판부의 사전 허가로 공판 시작 전 1분가량 이뤄졌습니다.



[우인성/서울중앙지법 형사27부 재판장 (어제) : (피고인이) 공인으로 국민적 관심이 지대한 사안의 경우 국민의 알 권리 충족 차원에서….]



재판부가 생년월일과 주거지 등을 확인하며 직업을 묻자, 김 여사는 "무직입니다"라고 답했고 국민참여재판은 희망하지 않는다고 말했습니다.



김 여사 측은 40분 정도 진행된 공판에서 특검팀이 기소한 혐의를 모두 부인했습니다.



도이치모터스 주가조작 혐의와 관련해 "이미 두 차례 무혐의 판단을 받았다"며 "주가조작 일당과 공모한 적이 없다"고 부인했고, 통일교 청탁 혐의에 대해서도 "샤넬 가방을 받은 적 없다"며 "'배달 사고'가 이 사건의 실체"라고 주장했습니다.



명태균 씨에게 무상 여론조사를 받은 정치자금법 위반 혐의에 대해서는 "명 씨가 개인적으로 한 조사를 몇 차례 받아 본 것에 불과하다"고 말했습니다.



재판부는 내일 다시 준비기일을 열고 증인신문 일정 등을 정리하기로 했고, 본격적인 공판은 다음 달 15일부터 일주일에 두 번씩 진행될 예정입니다.



김 여사는 오늘 오전에는 김상민 전 부장검사의 이우환 화백 그림 전달 의혹과 관련해 특검에 피의자 신분으로 출석했습니다.



(영상취재 : 김승태, 영상편집 : 원형희, 디자인 : 제갈찬)