뉴스

[자막뉴스] "청문회 좀 급발진하지 않았나" 친명 김영진 직격…"추미애 전쟁에서 결과 좋았던 적 있었나"

정경윤 기자
작성 2025.09.25 14:47 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
추미애 국회 법사위원장을 비롯한 민주당 의원들이 '조희대 대법원장 청문회'를 강행하는 것을 두고 친명계 중진인 김영진 의원이 "급발진하지 않았나"고 지적하고 나섰습니다.

[김영진/민주당 의원 (MBC 라디오 '김종배의 시선집중') : 좀 약간 급발진하지 않았나라는 생각이 들었습니다. 좀 더 당내 전체 지도부와 상의하면서 진행하고 사전에 준비 절차를 잘 거쳐서, 그 필요성에 대한 상호 인식과 동의하에 진행했으면 좋았겠다. 그런데 너무 급하게 가지 않았나 개인적인 생각입니다.]

지난 22일 법사위 민주당 의원들은 조 대법원장 청문회 안건을 기습적으로 상정해 처리했고, 정청래 당 대표나 김병기 원내대표 등 당 지도부는 이 사실을 추후 통보 받은 것으로 알려졌습니다.

김 의원은 또 민주당 의원들이 조 대법원장과 한덕수 전 총리의 비밀 회동설을 제기하며 이를 청문회와 수사 등을 통해 확인해야 한다고 주장한 데 대해서도 "그 자체가 적절하지 않다"면서 "의혹을 제기한 서영교 의원이나 부승찬 의원, 추미애 법사위원장이 조금 더 소명해 주는 것이 필요하다"고 말했습니다.

추 위원장과 나경원 국민의힘 의원이 일명 추나 대전을 벌인데 대해선 "1차 윤석열, 2차 한동훈과의 대전에 이은 3차 대전인데, 그동안 결과가 적절하거나 좋았던 게 기억나지 않는다"고 비판하기도 했습니다.

조 대법원장 청문회를 둘러싸고 민주당 내부에서도 비판의 목소리가 나오면서 그 파장에 관심이 쏠리고 있습니다.

(취재 : 정경윤, 영상편집 : 이승희, 화면출처 : MBC 라디오 '김종배의 시선집중', 제작 : 디지털뉴스편집부)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
정경윤 기자 사진
정경윤 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지