당정대 "금융정책·감독 분리, 정부조직법에 담지 않기로"

▲ 더불어민주당 정청래 대표(오른쪽)와 김민석 국무총리(왼쪽), 강훈식 대통령 비서실장이 25일 금융정책·감독분리 관련 긴급 고위 당정대 회의를 마친 뒤 빠져 나오고 있다.

더불어민주당과 정부, 대통령실은 이번 정부조직법 개정안에 금융위원회의 정책과 감독 기능을 분리하고 금융소비자보호원을 신설하는 내용은 담지 않기로 했습니다.오늘 오전 열린 고위 당정대 협의 직후 한정애 민주당 정책위의장은 기자들과 만나 "정부조직법을 신속히 처리해야 하나 현재 여야 대립으로 필리버스터는 물론 패스트 트랙 처리까지 예고된 상황이라 더 이상 이것이 국론분열 소재가 되어서는 안 된다고 생각한다"고 말했습니다.한 의장은 "특히 경제위기 극복에 있어 금융 역할이 중요한데 금융 정부조직을 6개월 이상 불안정한 상태로 방치하는 것은 경제극복에 전혀 도움이 되지 않는다"고 결정의 이유를 부연했습니다.그러면서 "필요하다면 추후 관련 상임위와 논의할 것"이라면서, "금융당국 체계상 소비자 보호, 공공성, 투명성을 제고하는 방안을 우선 마련하여 진행할 예정"이라고 덧붙였습니다.(사진=연합뉴스)