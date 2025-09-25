여고생들 얼굴에 성행위 도구 합성한 사진 유포…경찰 수사

▲ 인천경찰청

여고생들의 얼굴에 가학적 성행위 도구를 합성한 사진이 사회관계망서비스(SNS)에서 유포돼 경찰이 수사에 나섰습니다.오늘(25일) 경찰에 따르면 인천경찰청 사이버범죄수사대는 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법상 허위 영상물 편집·반포 등 혐의로 고등학생 A군을 수사하고 있습니다.경찰은 앞서 고교생 B양 등 피해자 4명의 고소장을 접수하고 수사에 착수했으며, 법률 검토 등을 거쳐 조만간 A군을 조사할 예정입니다.B양 등은 A군이 인공지능(AI)을 이용한 '딥페이크' 기술로 피해자들의 얼굴과 가학적 성행위 도구를 합성한 사진을 유포해 극심한 정신적 피해를 봤다고 주장했습니다.B양 아버지는 언론 통화에서 "지난달 25일 학교가 관련 제보를 받으면서 딸의 피해 사실을 알게 됐다"며 "딸은 학교에서 해당 내용을 들은 뒤 과호흡 증상을 보이면서 119구급차를 타고 병원에 실려 가기도 했다"고 전했습니다.그러면서 "지난달 27일에 경찰에 고소장을 제출했으나 아직도 피의자 컴퓨터나 스마트폰조차 압수되지 않은 상태"라며 "2차 피해를 막고 유사한 범행을 막기 위해 경찰이 신속하게 수사에 나서주길 바란다"고 호소했습니다.경찰 관계자는 "사건 기록을 넘겨받은 직후 법률 검토를 하면서 신속하게 수사를 진행하고 있다"며 "피해자에게 필요한 부분이 있다면 안전조치도 하겠다"고 말했습니다.(사진=인천경찰청 제공, 연합뉴스)