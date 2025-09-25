송언석 "정부조직법 졸속 개악…필리버스터로 부당함 알릴 것"

▲ 국민의힘 송언석 원내대표가 25일 오전 대전시 동구 삼성동 국민의힘 대전시당에서 열린 현장 최고위원회의에서 발언하고 있다.

송언석 국민의힘 원내대표는 더불어민주당이 본회의에서 정부조직법 개정안 등을 강행 처리하기로 한 데 대해 "증오와 복수심에 기반을 둔 졸속 개악"이라고 비판했습니다.송 원내대표는 오늘 대전시당에서 열린 최고위원회의에서 "국민의힘은 오늘부터 '정부조직 개악 4법'에 대한 필리버스터(무제한 토론을 통한 합법적 의사진행 방해)로 국민께 그 부당성을 알릴 것"이라고 밝혔습니다.이어 "민주당이 정부 조직 개악을 빨리 밀어붙이기 위해 무쟁점 민생 법안 처리를 후일로 미룬다는 이야기도 있다"며 "자신 있다면 꼼수 쓰지 말고 정정당당하게 임하기를 바란다"고 덧붙였습니다.'정부조직 개악 4법'은 검찰청 폐지 등을 골자로 한 정부조직법, 방송미디어통신위원회 설치법, 정부 부처 개편에 맞춰 국회 상임위 명칭을 바꾸는 국회법 개정안, 국회 상임위원회 위원 정수에 관한 규칙 개정안 등 4개 법안을 뜻합니다.송 원대대표는 "민주당은 정부조직 개편에 대한 야당의 건전한 비판을 발목잡기라고 비난할 자격조차 없다"며 "민주당은 야당이었을 때 여성가족부 폐지를 끝까지 발목 잡고 못 하게 만들었고, 인구전략기획부 신설도 일절 협조해 주지 않았다"고 비판했습니다.이어 "국민의힘은 민주당처럼 반대를 위한 반대가 아니라 합리적인 문제 제기를 하는 것"이라며 "졸속 개편에 따른 피해는 국민에게 돌아갈 것이며, 국가 경쟁력도 심하게 훼손될 것"이라고 주장했습니다.(사진=연합뉴스)