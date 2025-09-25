김건희, 구속기소후 첫 특검 출석…이우환 그림 뇌물 혐의 조사

▲ 지난 24일 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 첫 재판에 출석한 김건희 여사

김건희 여사가 김상민 전 부장검사에게서 고가 그림을 뇌물로 받은 혐의에 대한 조사를 받기 위해 오늘(25일) 민중기 특별검사팀에 출석했습니다.김 여사는 이날 오전 9시 50분쯤 종로구 KT광화문빌딩 웨스트에 마련된 특검팀 사무실에 법무부 호송차를 타고 도착했습니다.지난달 29일 구속기소된 후 27일 만의 첫 특검 출석입니다.특검팀은 이날 김 여사가 김 전 검사로부터 공천 청탁을 대가로 이우환 화백의 그림을 받은 혐의 (특정범죄 가중처벌법상 뇌물)에 관해 조사할 예정입니다.김 전 검사는 이우환 화백 그림 '점으로부터 No. 800298'을 1억 4천만 원에 산 후 김 여사의 오빠인 김진우 씨에게 전달하면서 작년 4·10 총선 공천 등을 청탁한 혐의(청탁금지법 위반)로 지난 18일 구속됐습니다.김 여사는 당시 창원 의창구를 지역구로 둔 김영선 전 의원 측에 '창원 의창구에서 김상민 검사가 당선될 수 있도록 지원하라'는 취지로 압박을 넣은 것으로 알려졌습니다.결국 김 전 검사는 공천 심사 과정에서 탈락(컷오프)했으나 넉 달 만인 작년 8월 국가정보원 법률특보에 임명됐습니다.특검팀은 김 여사를 그림의 수수자로 판단하고 있습니다.이날 조사에선 김 여사가 김 전 검사의 공천 과정과 국정원 취업에 실제로 영향력을 행사했는지, 아울러 윤석열 전 대통령도 이 사실을 인지하고 공모했는지 추궁할 것으로 보입니다.뇌물죄는 공무원이 직무와 관련해 뇌물을 수수·요구·약속한 경우 성립하는데, 김 여사는 공직자가 아니었던 만큼 혐의를 적용하려면 윤 전 대통령 등 공직자와 공모 여부가 관건입니다.이날 김 여사의 진술을 토대로 조만간 윤 전 대통령도 조사할 것이란 관측이 나옵니다.김 여사는 해당 그림을 받은 적이 없다며 혐의 자체를 전면 부인하고 있습니다.특검팀은 오늘 오전 10시 김승희 전 대통령실 의전비서관 자녀 학교폭력 무마 의혹'과 관련해 학교폭력대책심의위원회(학폭위) 관계자를 참고인 신분으로 출석시켜 조사 중입니다.이 의혹은 김 여사가 2023년 7월 김 전 비서관 자녀의 학폭 사건을 무마하려고 영향력을 행사했다는 게 뼈대입니다.당시 성남의 한 초등학교 3학년이었던 김 전 비서관의 딸은 두 차례 학교 화장실에서 같은 학교 2학년 여학생을 리코더와 주먹 등으로 여러 차례 때렸습니다.피해 학생 신고로 열린 학폭위는 그해 10월 김 전 비서관 딸에 대해 출석정지 10일, 학급교체 등 처분을 통보했으나 강제 전학 조치는 내려지지 않았습니다.김 여사는 학폭 사건이 발생한 직후인 2023년 7월 20일 장상윤 당시 교육부 차관과 8분여간 통화한 사실이 드러나 학폭 무마에 모종의 역할을 한 게 아니냐는 의혹이 일었습니다.(사진=연합뉴스)