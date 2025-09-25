[자막뉴스] "애사비로 3개월에 최대 8kg 감량" 데이터 틀렸다…'철회'

체중 감량에 도움이 되는 것으로 알려진 사과 발효 식초, 일명 '애사비'의 효과를 다룬 논문이 논란 끝에 철회됐습니다.



레바논 카슬리크 성령대학교의 임상시험팀은, 지난해 영국 의학 저널 BMJ '영양, 예방과 건강'에 소량의 사과 발효 식초를 매일 섭취하면 과체중이나 비만 상태인 사람들이 3개월 만에 체중을 최대 8kg 줄일 수 있다는 내용의 논문을 게재했습니다.



해당 논문은 게재 즉시 전 세계적인 이목을 끌었고, 현재도 여러 관련 제품의 근거로 인용되고 있습니다.



사과 발효 식초는 사과즙을 발효시키는 과정에서, 효모와 유익균, 단백질 덩어리를 남긴 상태의 식초입니다.



음료로 희석해 마시면 혈당 관리에 도움을 줘 결과적으로 체중 감량에 효과적이라는 입소문이 퍼지면서 전 세계적으로 판매량이 급증했습니다.



그러나 논문 게재 이후부터 여러 외부 연구자가 데이터에 결함이 있다는 지적을 꾸준히 해왔고, 결국 통계분석 방법론과 실제 통계값, 원자료의 신뢰성이 떨어지고 사전 임상시험 등록 누락 등이 확인돼 BMJ 측은 자체 조사를 통해 해당 논문을 철회한다고 밝혔습니다.



논문을 작성한 레바논 과학자들 역시 철회 결정에 동의한다고 밝혔습니다.



여러 영양학자들은 사과 발효 식초의 건강상 이점은 제한적이라며, 일반 식초와 다르지 않다고 밝혔습니다.



다만 철회된 논문을 제외하고, 식초 자체를 고탄수화물 식사와 함께 섭취했을 때, 식후 혈당 상승이 억제됐다는 다른 연구는 여러 차례 이뤄진 바 있습니다.



그러나 해당 논문들 역시 당뇨환자나 고위험군에서 식초는 보조적 수단으로 활용할 수 있을 뿐, 약물을 대체하는 것엔 한계가 있다고 지적했습니다.



