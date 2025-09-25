김건희, 구속기소 후 첫 특검 출석…이우환 그림 뇌물 혐의 조사

▲ 김건희 여사가 지난 24일 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 첫 재판에 출석한 모습

김건희 여사가 김상민 전 부장검사에게서 고가 그림을 뇌물로 받은 혐의에 대한 조사를 받기 위해 오늘(25일) 민중기 특별검사팀에 출석했습니다.김 여사는 오늘 오전 9시 50분 종로구 KT광화문빌딩 웨스트에 마련된 특검팀 사무실에 법무부 호송차를 타고 도착했습니다.지난달 29일 구속기소된 후 27일 만의 첫 특검 출석입니다.특검팀은 오늘 김 여사가 김 전 검사로부터 공천 청탁을 대가로 이우환 화백의 그림을 받은 혐의(특정범죄 가중처벌법상 뇌물)에 관해 조사할 예정입니다.김 전 검사는 이우환 화백 그림 '점으로부터 No. 800298'을 1억 4천만 원에 산 후 김 여사의 오빠인 김진우 씨에게 전달하면서 작년 4·10 총선 공천 등을 청탁한 혐의(청탁금지법 위반)로 지난 18일 구속됐습니다.오늘 조사에선 김 여사가 김 전 검사의 공천 과정과 국정원 취업에 실제로 영향력을 행사했는지, 아울러 윤석열 전 대통령도 이 사실을 인지하고 공모했는지를 추궁할 것으로 보입니다.특검팀은 또 오늘 오전 10시 김 모 전 대통령실 의전비서관 자녀 학교폭력 무마 의혹'과 관련해 학교폭력대책심의위원회(학폭위) 관계자를 참고인 신분으로 출석시켜 조사 중입니다.이 의혹은 김 여사가 2023년 7월 김 전 비서관 자녀의 학폭 사건을 무마하려고 영향력을 행사했다는 게 뼈대입니다.(사진=연합뉴스)