김건희, 구속기소 후 첫 특검 출석…이우환 그림 뇌물 혐의 조사

▲ 김건희 여사가 지난 24일 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 첫 재판에 출석한 모습
김건희 여사가 김상민 전 부장검사에게서 고가 그림을 뇌물로 받은 혐의에 대한 조사를 받기 위해 오늘(25일) 민중기 특별검사팀에 출석했습니다.
김 여사는 오늘 오전 9시 50분 종로구 KT광화문빌딩 웨스트에 마련된 특검팀 사무실에 법무부 호송차를 타고 도착했습니다.
지난달 29일 구속기소된 후 27일 만의 첫 특검 출석입니다.
특검팀은 오늘 김 여사가 김 전 검사로부터 공천 청탁을 대가로 이우환 화백의 그림을 받은 혐의(특정범죄 가중처벌법상 뇌물)에 관해 조사할 예정입니다.
김 전 검사는 이우환 화백 그림 '점으로부터 No. 800298'을 1억 4천만 원에 산 후 김 여사의 오빠인 김진우 씨에게 전달하면서 작년 4·10 총선 공천 등을 청탁한 혐의(청탁금지법 위반)로 지난 18일 구속됐습니다.
오늘 조사에선 김 여사가 김 전 검사의 공천 과정과 국정원 취업에 실제로 영향력을 행사했는지, 아울러 윤석열 전 대통령도 이 사실을 인지하고 공모했는지를 추궁할 것으로 보입니다.
특검팀은 또 오늘 오전 10시 김 모 전 대통령실 의전비서관 자녀 학교폭력 무마 의혹'과 관련해 학교폭력대책심의위원회(학폭위) 관계자를 참고인 신분으로 출석시켜 조사 중입니다.
이 의혹은 김 여사가 2023년 7월 김 전 비서관 자녀의 학폭 사건을 무마하려고 영향력을 행사했다는 게 뼈대입니다.
(사진=연합뉴스)