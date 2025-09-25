이 대통령, 이탈리아 총리와 정상회담…"AI·방산 등 협력 강화"

▲ 이재명 대통령과 조르자 멜로니 이탈리아 총리가 24일(현지시간) 미국 뉴욕 주유엔대한민국대표부에서 정상회담을 하고 있다.
유엔총회 참석을 위해 미국 뉴욕을 방문 중인 이재명 대통령은 조르자 멜로니 이탈리아 총리와 현지시간 24일 정상회담을 가졌습니다.
이 대통령은 회담에서 지난 6월 캐나다에서 열린 주요 7개국(G7) 정상회의에 이어 다시 만나게 돼 기쁘다는 뜻을 전했고, 멜로니 총리도 "이렇게 뵙게 돼 반갑다"고 화답했습니다.
이어진 비공개 회담에서 이 대통령은 "양국이 지리적 위치나 국민성 등 여러 측면에서 공통점을 갖고 있다"며 "AI(인공지능), 방산 등의 분야에서 호혜적 협력을 발전시켜 나가자"고 제안했습니다.
멜로니 총리 역시 "이달 초 서울에서 양국의 다수 기업이 참가한 가운데 성황리에 열린 한-이탈리아 비즈니스포럼 등에서 볼 수 있듯 두 나라의 경제협력 확대의 잠재력이 매우 높다"고 평가했습니다.
특히 멜로니 총리는 "한국의 경제적·문화적 잠재력이 매우 높다"며 이른 시일 안에 한국을 방문하고 싶다는 의사를 전한 것으로 알려졌습니다.
(사진=연합뉴스)