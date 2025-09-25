뉴스

회계사들 "새 정부 정책 안정성에 4분기에도 경기 회복 기대"

박재현 기자
작성 2025.09.25 10:25
회계사들 "새 정부 정책 안정성에 4분기에도 경기 회복 기대"
공인회계사들이 새 정부 출범 이후 정책 안정성에 힘입어 4분기에도 경기 회복을 기대하는 것으로 나타났습니다.

25일 한국공인회계사회 회계정책연구원의 '공인회계사가 본 경기실사지수(CPA BSI)'에 따르면 3분기 경제 현황 BSI는 93, 4분기 전망 BSI는 94입니다.

BSI는 100을 기준으로 100을 초과하면 경기 호전을 의미하며, 100 미만이면 경기 악화를 의미합니다.

현황 BSI(93)는 2분기(67) 대비 대폭 상승했습니다.

국내총생산(GDP) 성장률 반등, 소비회복, 주식시장 회복세, 반도체 중심의 수출 증가, 물가안정 등에 기반해 체감 경기를 긍정적으로 평가한 것으로 보입니다.

연구원은 "새 정부 출범에 따라 대내·외 불확실성 완화와 정책 안정성에 대한 기대감이 영향을 미친 것"이라고 설명했습니다.

올해 4분기 전망 BSI(94)도 100에 근접했습니다.

앞으로 1년간 우리나라 경제에 영향을 미칠 주요 세부 요인으로는 ▲글로벌 경기 흐름(43.4%) ▲정부의 정책 변화(23.3%) ▲통화정책 방향 및 자금 조달 환경 변화(5.6%) ▲원자재 가격 및 인플레이션(5.3%) ▲노동정책 이슈(4.6%) 등을 꼽았습니다.

산업별 현황 BSI는 조선(134), 제약·바이오(114), 정보통신(113), 전자(110) 등으로 다양한 산업에서 100을 상회했습니다.

산업별 전망 BSI에서도 조선(137), 제약·바이오(123), 정보통신(121), 전자(111) 등이 100을 넘었습니다.
