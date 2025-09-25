경찰, 제주 카지노서 난동 중국인 3명 구속영장 신청 방침

▲위 사진은 기사 내용과 관련이 없습니다.
제주의 한 외국인 전용 카지노에서 난동을 일으킨 중국인 3명에 대해 경찰이 구속영장을 신청할 예정입니다.
제주서부경찰서는 업무방해 및 특수폭행 혐의로 50대 중국인 A 씨와 30대 중국인 B·C 씨 등 3명을 입건, 구속영장을 신청할 예정이라고 오늘(25일) 밝혔습니다.
이들은 지난 24일 오후 5시 28분 제주시 노형동에 있는 호텔 카지노에서 게임을 하던 중 다른 테이블에서 바카라 게임을 하던 중국인들이 카드가 잘못 나왔다며 항의하는 것을 보고 게임 조작이 의심된다며 선동하고 카지노 보안요원을 폭행한 혐의를 받습니다.
A 씨의 선동으로 카지노에 있던 50여 명의 중국인이 모여들어 20여 분간 항의를 하며 소란을 피우며 다소 험악한 상황이 벌어지기도 했습니다.
A 씨는 제지하는 카지노 보안요원을 폭행했고, B 씨와 C 씨도 다른 보안요원을 폭행하는 상황이 2분가량 이어졌습니다.
"손님 50여 명이 난동을 부리고 있다"는 카지노 측의 신고를 받고 출동한 경찰은 카지노 장내를 진정시키는 한편 2시간 20분 만에 A 씨 등 3명을 검거했습니다.
경찰은 "카지노 고객 다수가 난동을 부린 행위는 없었고 파손된 기물도 없는 것으로 확인된다"며 A 씨 등 3명에 대해 구속영장을 신청할 예정이라고 밝혔습니다.
