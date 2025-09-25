경찰, 제주 카지노서 난동 중국인 3명 구속영장 신청 방침

▲위 사진은 기사 내용과 관련이 없습니다.

제주의 한 외국인 전용 카지노에서 난동을 일으킨 중국인 3명에 대해 경찰이 구속영장을 신청할 예정입니다.제주서부경찰서는 업무방해 및 특수폭행 혐의로 50대 중국인 A 씨와 30대 중국인 B·C 씨 등 3명을 입건, 구속영장을 신청할 예정이라고 오늘(25일) 밝혔습니다.이들은 지난 24일 오후 5시 28분 제주시 노형동에 있는 호텔 카지노에서 게임을 하던 중 다른 테이블에서 바카라 게임을 하던 중국인들이 카드가 잘못 나왔다며 항의하는 것을 보고 게임 조작이 의심된다며 선동하고 카지노 보안요원을 폭행한 혐의를 받습니다.A 씨의 선동으로 카지노에 있던 50여 명의 중국인이 모여들어 20여 분간 항의를 하며 소란을 피우며 다소 험악한 상황이 벌어지기도 했습니다.A 씨는 제지하는 카지노 보안요원을 폭행했고, B 씨와 C 씨도 다른 보안요원을 폭행하는 상황이 2분가량 이어졌습니다."손님 50여 명이 난동을 부리고 있다"는 카지노 측의 신고를 받고 출동한 경찰은 카지노 장내를 진정시키는 한편 2시간 20분 만에 A 씨 등 3명을 검거했습니다.경찰은 "카지노 고객 다수가 난동을 부린 행위는 없었고 파손된 기물도 없는 것으로 확인된다"며 A 씨 등 3명에 대해 구속영장을 신청할 예정이라고 밝혔습니다.(사진=연합뉴스TV 제공, 연합뉴스)