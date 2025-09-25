'버추얼 아이돌 최초' 플레이브, 고척 스카이돔 2회차 전석 매진

버추얼 아이돌 그룹 플레이브의 앙코르 콘서트 티켓이 전석 매진됐다.



지난 24일 오후 7시 NOL 티켓을 통해 '2025 플레이브 아시아 투어 - 대시: 퀀텀 리프 앙코르(2025 PLAVE Asia Tour 'DASH: Quantum Leap' Encore)'의 선예매 티켓이 오픈됐다.



오픈과 동시에 팬들의 접속 행렬이 이어졌으며, 최고 트래픽(호출 수)이 약 53만을 기록, 2회차 공연 전석이 매진됐다. 특히, 팬클럽 선예매로 진행돼 1인당 1매만 예매가 가능했음에도 불구하고, 놀라운 티켓 파워를 입증하며 큰 관심을 모았다.



지난 8월 올림픽공원 KSPO DOME에서 개최된 서울 콘서트가 팬클럽 선예매만으로 3회차 전석을 매진시킨 데 이어, 한층 규모를 키운 고척 스카이돔에서도 전석이 빠르게 동나며 플레이브의 인기를 실감하게 했다.



이번 서울 앙코르 콘서트는 오는 11월 21일과 22일 양일간 서울 구로구 고척 스카이돔에서 총 2회 개최된다. 투어의 피날레를 장식하는 자리로, 한층 성장한 모습의 다채로운 무대를 선보일 예정이다. 첫 아시아 투어의 마지막 무대이자 결산 무대인 만큼, 팬들의 기대감도 더욱 고조되고 있다.



한편, 플레이브의 첫 번째 아시아 투어 'DASH: Quantum Leap'는 서울을 시작으로 타이베이에서 공연을 성료했으며, 오는 10월 1일 홍콩, 18일 자카르타, 25일 방콕, 11월 1일과 2일 도쿄 등 다양한 지역에서 글로벌 팬들과 만날 계획이다.



자료 제공-블래스트







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)