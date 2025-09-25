이준영, '폭싹' 이후 가수로 5년 만에 복귀…"긍정적 바이브 주고 싶다"(일문일답)

가수 겸 배우 이준영이 '올라운더 아이콘'을 입증할 신보로 돌아왔다. 넷플릭스 시리즈 '폭싹 속았수다'로 배우로서 강렬한 이상을 남긴 이준영은 지난 22일 첫 번째 미니 앨범 '라스트 댄스(LAST DANCE)'를 발매하고 5년 만에 본업인 가수로 화려한 귀환을 알렸다.



아이돌 그룹 유키스로 가요계에서 활동했던 이준영에게 '라스트 댄스'는 그의 아티스트의 다채로우면서도 확실한 아이덴티티를 전부 보여주는 앨범이다. 가수이자 배우, 그리고 댄서 리버티(이준영 댄서네임)인 그이기에 할 수 있는 색깔과 자신감을 보여준다.



첫 번째 타이틀곡 '바운스(Bounce)'는 날카롭고 리드미컬한 사운드가 돋보이는 타이트한 비트의 힙합 트랙, 두 번째 타이틀곡 '그대 내게 왜 이러나요'는 이준영만의 단단한 보컬과 폭발적인 가창력이 어우러진 발라드곡이다. 이준영은 180도 다른 매력의 더블 타이틀곡으로 댄스부터 발라드까지 다 되는 '만능 뮤지션' 면모를 증명하며 글로벌 팬심을 사로잡고 있다.



이 외에도 '인썸니아(Insomnia) (심야영화)', '미스터 클린(Mr. Clean) (Feat. REDDY)', 더블 타이틀곡의 인스트루멘탈(반주) 트랙까지 알차게 수록됐으며, 특히 '미스터 클린'은 이준영이 직접 작사, 작곡에 참여해 더 짙어진 음악색과 감성을 녹였다.



더블 타이틀곡부터 자작곡까지 다채로운 매력을 꾹꾹 눌러 담은 새 앨범 '라스트 댄스'로 '글로벌 초특급 대세' 행보를 이어가고 있는 이준영이 일문일답을 통해 신보를 직접 소개했다.



다음은 이준영의 첫 번째 미니 앨범 '라스트 댄스' 관련 일문일답.



Q. 새 앨범 '라스트 댄스'와 함께 5년 만에 가수로 복귀한 소감이 어떤가요?

A. 얼떨떨하고 아직 실감이 잘 나지 않습니다.



Q. 더블 타이틀곡 '바운스'와 '그대 내게 왜 이러나요'는 어떤 곡인지 소개 부탁드립니다.

A. '바운스'는 고개가 절로 움직여지는 비트와 프리스타일 힙합이 어우러진 안무가 포인트인 곡입니다. '그대 내게 왜 이러나요'는 이별을 맞이하는 연인들의 감정을 가사에 담은 곡으로, 두 곡이 서로 상반된 매력을 가지고 있습니다.



Q. 더블 타이틀곡을 선보이게 된 계기나 이유가 있나요?

A. 회사에서 타이틀곡 투표를 진행했는데, 두 곡이 동점으로 나와서 더블 타이틀곡으로 정하게 되었습니다.



Q. '바운스' 퍼포먼스의 관전 포인트는 무엇인지, 포인트 안무 설명도 부탁드립니다.

A. 끊기지 않는 흐름, 그리고 가사에 나오는 것처럼 원하는 대로 움직이는 게 이 곡의 포인트입니다.



Q. 수록곡 '미스터 클린'의 작사에 직접 참여했는데, 어떤 이야기를 담았는지 궁금합니다.

A. 달라진 환경 속에서 여러 가지를 느끼는 저를 담고 싶었습니다.



Q. 곡 작업시 중점을 두는 부분이 있는지, 영감은 주로 어디서 얻나요?

A. 주로 댄서들과 함께 있을 때 많이 받는 편입니다. 이번 앨범은 최대한 러프하게, 마음 편하게 작업했습니다.



Q. 곡 작업을 비롯해 녹음, 포토, 뮤직비디오 촬영 등 앨범 준비 과정에서 특별한 에피소드나 기억에 남는 순간이 있나요?

A. 처음으로 앨범 준비가 속전속결로 다 마무리돼 너무 좋았고, 이렇게 해도 되나 싶을 정도로 문제없이 잘 마무리가 돼서 신기했습니다. 그리고 '정말 잘 살았다'라는 생각을 하게 되었습니다.



Q. 올해 다수의 작품과 예능, 광고, 화보, 아시아 투어 등 다방면에서 활약하며 바쁘게 보내고 있는데, 앨범 준비에 부담은 없었나요?

A. 부담감은 없었습니다. 마지막이라고 생각하고 제가 하고 싶었던 것들을 모두 할 수 있게 서포트해 주신 빌리언스 식구들과 도움 주신 20명의 댄서 여러분, 피처링을 도와주신 레디 형, 그리고 '라스트 댄스'를 위해 애써 주신 모든 분들께 다시 한번 감사하다는 말씀드리고 싶습니다.



Q. '라스트 댄스'를 한 단어나 문장으로 표현한다면요?

A. 낭만. 지금 느낀 감정을 표현할 수 있는 건 지금 밖에 없기 때문입니다.



Q. '라스트 댄스'를 듣고 싶은 반응이나 수식어, 또는 이루고 싶은 목표가 있나요?

A. 없습니다. 그냥 저답게 조용히 성실히 최선을 다해 활동하겠습니다.



Q. 이준영의 새 앨범을 기다려온 팬 여러분께 한 마디 부탁드립니다.

A. 오래 기다리게 해서 정말 죄송합니다. 즐거운 마음으로 작업했으니 긍정적인 바이브를 꼭 받아 가셨으면 좋겠습니다. 항상 건강하시고 행복하세요!



사진 제공 = 빌리언스







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)