에이티즈, 日 오리콘 주간 차트 2관왕…자체 최고 판매량 신기록

그룹 에이티즈(ATEEZ)가 일본 오리콘 주간 차트 2관왕을 달성했다.



지난 24일 일본 오리콘 발표에 따르면 에이티즈의 일본 정규 2집 '애쉬스 투 라이트(Ashes to Light)'는 '주간 합산 앨범 랭킹'(9월 15일~9월 21일) 1위에 등극했다.



이로써 에이티즈는 오리콘 '주간 앨범 랭킹'과 '주간 합산 앨범 랭킹' 모두 1위를 기록했다. 판매량은 역대 일본 앨범 중 발매 첫 주 자체 최고치인 11만 6천여 장으로, 4년 6개월 만의 일본 정규 앨범을 향한 현지 팬들의 뜨거운 관심과 인기를 재차 확인시켰다.



에이티즈의 일본 신보 '애쉬스 투 라이트'는 '어려움으로부터의 새로운 희망'이라는 의미를 담고 있다. 이러한 메시지를 강렬하게 담아낸 타이틀곡 '애쉬(Ash)'는 환상적인 질감과 역동적인 비트가 어우러진 사운드가 돋보이는 곡으로, 에이티즈의 한층 더 진화한 보컬과 화려한 래핑이 펼쳐지며 강한 인상을 남긴다.



'애쉬스 투 라이트'는 지난 17일 발매 당일 오리콘 차트의 '데일리 앨범 랭킹' 1위에 등극해 컴백 청신호를 밝혔다. 이 외에도 월드와이드 아이튠즈 앨범 차트 5위, 스포티파이 데일리 톱 아티스트 차트에도 진입하는 등 각종 글로벌 차트에서 상위권 순위를 유지하며 인기를 이어가는 중이다.



타이틀곡 '애쉬'는 11개국 아이튠즈 톱 송 차트, 라인뮤직 앨범 TOP100 차트에 진입했다. 음원과 동시 공개된 뮤직비디오 또한 라인뮤직 뮤직비디오 TOP100 차트 진입, 유튜브 뮤직비디오 트렌딩 월드와이드, 비디오 트렌딩 월드와이드 1위를 기록해 '월드클래스' 인기를 증명했다.



새 앨범과 더불어 에이티즈는 일본 투어 '인 유어 판타지(IN YOUR FANTASY)'로 현지 팬들과 만남을 이어가고 있다. 지난 13일부터 15일까지 3일간 일본 사이타마, 20일과 21일 양일간 나고야에서 공연을 성황리에 마무리했으며, 오는 10월 22일과 23일 양일간 고베에서도 공연을 개최한다.



특히 10월 고베 공연은 티켓 판매가 시작되자마자 빠른 속도로 전회 전석 매진을 기록했다. 에이티즈는 이러한 현지 팬들의 열렬한 성원에 힘입어 입석과 시야제한석 티켓까지 추가 오픈해 화제를 모았다.



사진 제공 = KQ엔터테인먼트







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)