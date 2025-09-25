트럼프, 유엔 자막기 고장 등에 "3중 사보타주…즉각 조사해야"

▲ 도널드 트럼프 미국 대통령 부부가 탄 뒤 멈춰선 에스컬레이터

트럼프 미국 대통령이 자신의 유엔총회 연설 때 에스컬레이터와 텔레프롬프터(자막기)가 고장 나고 연설 음향이 끊긴 것 등을 '사보타주'(비밀 파괴 공작)라고 문제 삼으면서 조사를 요구했습니다.트럼프 대통령은 24일(현지시간) 자신의 소셜미디어(SNS) 트루스소셜에 "유엔에서 어제 정말 부끄러운 일이 벌어졌다. 한두 건이 아니라 3건의 매우 사악한 사건이 있었다"며 전날 자신의 뉴욕 유엔본부 방문 및 총회 연설 때 벌어진 일들을 언급했습니다.먼저 총회장에 올라가기 위해 탄 에스컬레이터가 갑자기 멈춰 섰고, 자신과 영부인인 멜라니아 여사가 다칠 뻔했다면서 "이는 분명 사보타주였다"고 했습니다.그는 특히 '유엔 직원들이 에스컬레이터를 끄는 농담을 했다'는 하루 전 영국 매체 보도 내용을 언급하면서 "이를 저지른 자들은 체포돼야 한다"고 말했습니다.트럼프 대통령은 이어 연설을 시작할 때 자막기가 고장 난 사실을 거론하면서 "완전히 캄캄했다. 나는 즉시 '와우, 첫 번째 에스컬레이터 사건에 이어 이제는 텔레프롬프터 고장이다. 여기는 어떤 곳이지'라고 생각했다"고 적었습니다.그는 또한 "세번째로, 연설을 마친 후 나는 연설 음향이 완전히 끊겼다는 얘기를 들었다"며 연설 후 멜라니아 여사가 자신에게 "한마디도 못 들었다"는 말을 들었다고 전했습니다.트럼프 대통령은 "이는 우연이 아니다. 유엔에서의 3중 사보타주"라며 "그들은 스스로를 부끄러워해야 한다. 이 서한 사본을 유엔 사무총장에게 보낼 것이며, 즉각적인 조사를 요구한다. 유엔이 존재 이유대로 역할을 하지 못한 이유가 분명하다"고 밝혔습니다.트럼프 대통령은 비상 정지 버튼을 포함해 에스컬레이터의 모든 보안 카메라 영상 테이프를 보존해야 한다고 주장하면서 비밀경호국(SS)이 관여하고 있다고 전했습니다.(사진=게티이미지코리아)