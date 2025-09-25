이 대통령, 미 재무장관과 통화스와프 논의…김용범 "중대 분수령"

▲ 이재명 대통령이 24일(현지시간) 미국 뉴욕 주유엔대한민국대표부에서 스콧 베센트 미국 재무장관을 접견하고 있다.

유엔총회 참석을 위해 미국 뉴욕을 방문 중인 이재명 대통령이 현지시간 24일 오후, 스콧 베선트 미 재무장관을 만나 한미 관세협상 관련 논의를 했습니다.이 대통령은 이 자리에서 미국과의 관세협상이 난항을 겪고 있는 이유 중 하나인 3,500억 달러 규모 대미 투자 패키지를 언급했다고 김용범 대통령실 정책실장이 전했습니다.이 대통령은 "상업적 합리성을 바탕으로 양국의 이익에 부합하는 방향으로 논의가 진전되기를 기대한다"며, "최근 미국과 일본의 합의가 있었지만, 한국은 경제 규모나 외환시장 인프라 등에서 일본과 다르다. 이런 측면을 고려해 협상이 잘 이뤄지길 바란다"고 말했습니다.이에 베선트 장관은 "한미동맹은 굳건하며, 일시적이고 단기적 어려움이 있을 수 있지만 충분히 극복이 가능하다" 말했다고 김용범 실장은 설명했습니다.베선트 장관은 "미국이 핵심 분야로 강조하는 조선 분야에서 한국의 투자 협력이 매우 중요하며 적극적인 지원에 감사하고 있다"고 말했습니다.또, "도널드 트럼프 대통령 역시 한국이 미국에 매우 중요하다는 점을 잘 알고 있으며 '조선 분야에서 한국이 매우 중요한 파트너'라고 강조한 바 있다"고 언급했습니다.베선트 장관은 "통상 협상과 관련, 무역 분야에서 많은 진전이 있는 것으로 안다"며 "투자 협력 분야에서도 이 대통령의 말을 충분히 경청했고 이후 내부에서도 충분히 논의하겠다"고 설명했습니다.김 실장은 한국 정부가 요청한 한미 간 통화 스와프와 관련해 접견에서 논의가 진전이 됐느냐는 질문에는 "외환시장 관련 주무장관인 베선트 장관에게 직접 이 문제에 대한 설명을 했다"고 답했습니다.김 실장은 "지난주 이창용 한국은행 총재도 국제통화기금(IMF) 본부에서 특강을 하기 위해 방미해 베선트 장관과 간단히 면담을 했다"면서, 이 자리에서도 통화스와프 관련 내용이 전달됐다고 밝혔습니다.그러면서 "이 같은 과정을 통해 베선트 장관도 이 문제에 대해 숙지를 하고 있었고, 오늘은 이 대통령이 직접 그 포인트를 말했다"며 "베선트 장관은 충분히 경청했다면서 관련 부처와의 논의를 약속했다"고 설명했습니다.이 대통령이 직접 말했다는 '포인트'는 한미 통화 스와프가 필요하다는 우리 측 요구입니다.김 실장은 "외환시장 문제는 한미 간 논의 과정에서 아주 중요한 문제로 제기된 사안"이라며 "이 대통령이 주무 장관인 베선트 장관에게 이 대통령이 그 포인트를 상세히 설명했다는 점에서 오늘 접견은 이후 협상에 있어 중대한 분수령이 될 것"이라고 말했습니다.이 대통령이 베선트 장관은 이번이 두 번째입니다.앞서 지난 한미정상회담을 계기로 첫 접견을 한 바 있습니다.이번 접견에는 구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관, 위성락 안보실장 등이 배석했습니다.(사진=연합뉴스)