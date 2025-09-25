트럼프, 백악관 역대 대통령 사진서 바이든 대신 '오토펜'

▲ 백악관 '대통령 명예의거리'에 바이든 얼굴 대신 걸린 '오토펜' 사진

미국 도널드 트럼프 행정부가 백악관에 역대 대통령 사진이 나란히 있는 기념 공간을 만들면서 직전임 대통령인 조 바이든 전 대통령 대신 '오토펜'(Autopen·자동 서명기) 사진을 걸었습니다.백악관은 24일(현지시간) 엑스(X·옛 트위터) 공식 계정에 2개의 사진을 게시했습니다.하나는 3개의 사진 액자가 벽에 걸린 것인데, 45대 및 47대 트럼프 대통령의 액자 2개의 가운데에 46대인 바이든 전 대통령의 사진 대신 오토펜이 그의 서명을 쓰고 있는 사진이었습니다.또 다른 게시물 속 사진에는 트럼프 대통령이 이 사진을 쳐다보고 있는 모습이 담겼습니다.이 사진들은 대통령 집무실(오벌 오피스) 등이 있는 백악관 업무동인 웨스트윙 주랑(柱廊·colonnade)에 새로 조성된 '대통령 명예의 거리'(Presidential Walk of Fame)에 걸린 것입니다.바이든 전 대통령의 사진 대신 오토펜 사진을 넣은 것은 트럼프 대통령이 그간 꾸준히 제기해 온 바이든의 재임 중 인지력 저하 의혹을 부각하는 동시에 노골적으로 그를 조롱하고 비난하기 위한 취지로 풀이됩니다.앞서 트럼프 대통령은 지난 6월 바이든 전 대통령의 참모들이 그의 인지력 저하 상황을 악용, 오토펜으로 바이든 몰래 여러 주요 정책을 시행했다고 의심하면서 이에 대한 철저한 조사를 지시하는 행정명령에 서명한 바 있습니다.하지만, 당시 바이든 전 대통령은 "분명히 말하지만, 대통령 재임 기간 사면과 행정명령, 입법 등의 결정은 내가 내렸다"고 반박했습니다.트럼프 대통령은 집권 2기 취임 이후 대통령 명예의 거리 조성뿐 아니라 로즈가든에 잔디 대신 대리석 등 석재를 깔아 연회장을 만드는 등 백악관 리모델링을 추진하고 있습니다.트럼프 대통령은 새로 조성된 로즈가든에 손님들을 초대해 만찬을 주재해왔는데, 이날은 각료들과 백악관 고위 관계자들이 참석해 처음으로 대통령 명예의 거리를 관람할 기회가 될 것이라고 CNN 방송이 백악관 당국자를 인용해 보도했습니다.(사진=백악관 엑스 캡쳐, 연합뉴스)