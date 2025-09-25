"3년 새 국내 말라리아 환자 2.4배로 증가…접경지역에 집중"

▲ 더불어민주당 윤후덕 의원

국내 말라리아 감염 사례의 상당수가 북한과 맞닿은 지역에서 발생한 것으로 나타났습니다.국회 외교통일위원회 소속 더불어민주당 윤후덕 의원이 오늘(25일) 질병관리청으로부터 제출받은 자료에 따르면 지난해 국내 말라리아 환자는 713명이었습니다.이는 2021년(294명)보다 2.42배로 증가한 수치입니다.지난해 말라리아 환자가 가장 많이 발생한 지역은 경기 파주시로 147명이었습니다.다음으로 경기 김포시(56명)와 인천 서구(43명), 인천 강화군(30명) 순으로 감염자가 많았습니다.특히, 경기 고양시 일산서구(27명), 경기 연천군(26명), 강원 철원군(24명) 등 접경 지역에서 말라리아가 많이 발생했으며, 현역 및 제대군인 말라리아 환자는 지난해 155명으로 전체의 23.6%를 차지했습니다.윤 의원은 전문가들이 북한 황해도 일대에서 말라리아 매개 모기가 유입된 것을 주요 원인으로 꼽고 있다고 설명했습니다.세계보건기구(WHO)가 발표한 '2024 세계 말라리아 보고서'에 따르면 북한의 2023년 말라리아 환자는 3천160명으로 2018년(3천698명) 이후 가장 많았습니다.(사진=연합뉴스)