'김현지 증인 채택' 충돌…정부조직법 오늘 본회의

이재명 대통령의 최측근으로 꼽히는 김현지 대통령실 총무비서관을 국정감사에 증인으로 부르는 문제를 놓고 여야가 또 충돌했습니다. 검찰청 폐지가 핵심인 정부조직법 개정안은 어제 법사위를 통과해서 오늘 본회의에 올라갈 예정입니다.



김현지 대통령실 총무비서관의 국정감사 증인 채택 문제를 놓고 여야가 국회 운영위원회에서 첨예하게 맞붙었습니다.



총무비서관은 지난 30년 동안, 빠짐없이 국회에 출석했었다며 국민의힘 의원들이 채택을 요구하자, 민주당 의원들이 정쟁이 목적이라며 반대한 겁니다.



[문진석 / 민주당 의원 : 무서워서 안 부르겠습니까? 두려워서 안 불러요? 그런 게 어딨습니까, 다 부를 수 있지. 조용히 해보세요! 김현지 못 부르는 이유가 있어요. 왜 국민의힘이 정쟁거리로 부르려고 하는데 우리가 그걸 협조합니까?]



김현지 비서관은 이재명 대통령이 시민운동을 할 때부터 인연을 맺어온, 핵심 측근으로 꼽히는 인사입니다.



[김은혜 / 국민의힘 의원 : 막으면 막으실수록, 조건을 주렁주렁 달면 다실수록 '아 진짜 김현지 비서관이 실세구나 (할 겁니다.) '만사현통'이라더니...]



도돌이표 말씨름이 이어졌습니다.



[먼저 끼어들어 놓고, 끼어드니까 뭐라고!]



결국, 대통령실 국감 증인 채택은 다음 회의로 미뤄졌습니다.



회의에선 국정조사 특위 활동이 끝난 뒤에도 위증에 대해 고발할 수 있게 하는 국회 증언·감정법 개정안이 민주당 주도로 통과되기도 했습니다.



한덕수 전 총리 등을 겨냥한 법안이라며 반대해 온 국민의힘은 표결에 참여하지 않고 퇴장했습니다.



이재명 정부 첫 정부조직 개편안은 국회 법제사법위원회 문턱을 넘었습니다.



검찰청을 폐지하고, 검찰의 수사와 기소 기능을 분리해 중대범죄수사청과 공소청을 각각 신설하는 내용 등이 담겼는데, 법사위 통과 소식에 검찰은 "헌법에 규정된 '검찰'을 지우는 건 도리어 성공적인 검찰 개혁에 오점이 될 수 있다"는 입장을 냈습니다.



정부조직법 개정안은 오늘, 국회 본회의에 상정될 전망입니다.