1. 유엔 안보리 회의 첫 주재…"AI 국제사회 공동대응"



유엔총회에 참석한 이재명 대통령이 우리나라 대통령으로는 처음으로 안전보장이사회 의장 자격으로 공개 토의를 주재했습니다. AI의 책임 있는 이용을 위해 국제 사회가 공동 대응해야 한다고 강조했습니다.



2. '피고인 김건희' 공개…박성재 13시간 조사



김건희 여사가 첫 재판에서 모습을 드러낸 가운데 김 여사 측은 제기된 혐의를 모두 부인했습니다. 계엄 당일 합동수사본부 검사 파견 지시 의혹을 받는 박성재 전 법무장관은

피의자 신분으로 13시간 조사를 받았습니다.



3. "대법원장이 뭐라고" "입법 쿠데타"



조희대 대법원장의 청문회를 앞두고 여야의 충돌이 격해지고 있습니다. "대법원장이 뭐라고 이렇게 호들갑이냐"는 정청래 민주당 대표의 발언에, 국민의힘은 민주당이 조 대법원장 탄핵을 준비하는 거라고 맞섰습니다.



4. '검찰 폐지·기재부 분리' 오늘 본회의 상정



검찰청을 폐지하고 기재부를 분리하는 내용의 정부조직법 개정안이 민주당 주도로 국회 법사위를 통과했습니다. 처리된 개정안은 오늘(25일) 국회 본회의에 상정될 전망입니다.