여당 오늘 본회의서 정부조직법 우선처리…필리버스터 충돌 예고

▲ 지난달 25일 서울 여의도 국회에서 상법 개정안 처리와 관련해 국민의힘이 진행 중인 무제한 토론(필리버스터)을 종료하기 위한 투표가 진행되고 있다.

국회는 오늘(25일) 본회의를 개최하고 정부조직법 등을 처리합니다.더불어민주당은 검찰청 폐지 등을 골자로 한 정부조직법, 방송미디어통신위원회 설치법, 정부 부처 개편에 맞춰 국회 상임위 명칭도 바꾸는 국회법 개정안, 국회 상임위원회 위원 정수에 관한 규칙 개정안 등 4개 주요 법안을 우선 처리한다는 방침입니다.이에 국민의힘은 필리버스터(무제한 토론을 통한 합법적 의사진행 방해)를 진행해 법안 처리를 저지할 계획입니다.애초 민주당은 오늘 본회의에서 4개 법안에 더해 국회 증인감정법 개정안 등 추가 쟁점 법안과 60여 개 비쟁점 법안, 금융감독위원회 설치법 등 11개 법안 패스트트랙 지정 안건까지 함께 처리할 계획이었습니다.그러나 국민의힘이 쟁점 법안뿐 아니라 비쟁점 법안에 대해서도 무제한 토론을 진행하는 '무한 필리버스터' 카드를 거론하자, 민주당은 일단 정부 조직 개편과 관련한 필수 법안만 처리하기로 했습니다.필리버스터는 시작한 지 24시간이 지나면 재적 의원 5분의 3 이상 찬성으로 종결할 수 있습니다.안건마다 필리버스터 종결 표결이 필요하기 때문에 하루에 법안 1건만 처리가 가능합니다.국민의힘의 무한 필리버스터가 현실화하면 민주당 의원들은 종결 표결을 위해 사실상 '무한 대기' 해야 하며, 법안 처리를 위한 본회의가 60일 이상 이어지는 상황에 이를 수 있습니다.국민의힘은 정부조직법 등 쟁점 법안에 대해서는 필리버스터를 진행하기로 확정했으며, 모든 법안으로 확대할지는 오늘 본회의 전 결정하기로 했습니다.(사진=연합뉴스)