홍콩·마카오 강타 후 상륙…중국 남부 초비상

<앵커>



초강력 태풍 라가사가 타이완과 홍콩을 강타하면서 지금까지 17명이 숨지고 20명 가까이 실종됐습니다. 현재 태풍이 지나고 있는 중국 남부엔 피해가 잇따르고 있습니다.



손형안 기자입니다.



<기자>



순식간에 동네가 물바다로 변하자 주민들은 서둘러 지붕 위로 몸을 숨깁니다.



겁이 난 아이는 울음을 터뜨립니다.



[주민 : 우리는 구조를 기다리고 있어. 엄마가 안아줄게.]



강처럼 변한 시장 골목에서 미처 빠져나오지 못한 여성은 간신히 전봇대를 붙잡고 버텨봅니다.



[주민 : 다리가 안 보여요! 다리가 끊겼어요!]



산 위에서 쏟아져 내리는 시커먼 물살에 마을을 잇는 다리는 힘없이 끊겼습니다.



올해 가장 강력한 태풍으로 분류된 제18호 태풍 라가사가 타이완을 강타했습니다.



동부 화롄에 사흘 동안 약 500mm의 폭우가 쏟아지며 산악지대 호수가 범람했고, 약 6천만 톤의 호숫물이 인근 마을을 덮친 탓에 피해가 커졌습니다.



최소 17명이 숨지고 18명이 다쳤는데, 대부분 1층에 거주하는 고령자들이었습니다.



실종자도 10여 명에 달합니다.



라가사가 상륙한 중국 남부에서도 거센 강풍에 가로수가 꺾이거나 시설물이 추락했고



[주민 : 강력한 태풍이었어요. 특히 (광둥성) 선전시 근처를 지나간 이후 그 위력이 더 심해졌어요.]



홍콩에서는 해안가 5성급 호텔 문을 뚫고 물살이 쏟아져 들어오는 등 인적, 물적 피해가 속출했습니다.



광둥성에서만 104만 명 넘는 주민이 대피했는데, 마트에선 극심한 사재기 경쟁까지 벌어졌습니다.



대부분 학교가 휴교에 들어갔고, 항공·선박 운행은 물론 일부 지역에선 대중교통 운행도 중단되는 등 중국 당국은 전투 태세에 준하는 대비에 돌입한 상태입니다.



