"입법 쿠데타" 맹공…"'조작 녹취' 청문회 해야"

앵커



국민의힘은 민주당이 조희대 대법원장에 대한 탄핵 수순을 밟고 있다고 강도 높게 비판했습니다. 조 대법원장을 겨냥한 민주당의 법안 발의엔 입법 쿠데타라고 따졌고, 조 대법원장의 회동설은 조작된 녹취록이 근거였다며, 이것도 청문회를 열자고 역공을 폈습니다.



김형래 기자입니다.



기자



국민의힘은 민주당이 내년 지방선거를 앞두고 강성 지지층의 환심을 사기 위해 조희대 대법원장을 희생양으로 삼고 있다고 맹폭했습니다.



국회 법제사법위원회 소속인 민주당 의원들이 오는 30일, 조 대법원장 청문회를 열기로 한 걸 두고는, "탄핵을 위한 '빌드업', 즉 '수순 밟기'"라거나 "사실상 정치깡패와 같은 발상"이라고 주장했습니다.



[장동혁/국민의힘 대표 : 지금 대한민국 헌법 체계가 완전히 무너져 내리고 있고, 결국 사법부가 무너진다면 결국 독재로 가는 길밖에는 남지 않습니다.]



"판결 마음에 안 든다고 청문회로 망신 주고, 법 고쳐 수사망 씌우고 끝내 탄핵까지 예고하는 건 입법 쿠데타"라고도 했습니다.



한동훈 전 국민의힘 대표는 정청래 민주당 대표의 "대통령도 갈아치우는 마당에 대법원장이 뭐라고"라는 발언을 이렇게 맞받았습니다.



[한동훈/전 국민의힘 대표 (CBS 라디오 '김현정의 뉴스쇼') : 대법원장은 국민의 권리와 의무를 보호하는 사법부를 상징하는 사람입니다. 대법원장은 '뭐' 맞습니다.]



국민의힘은 또, 조 대법원장이 한덕수 전 총리 등을 만났다는 '비밀 회동설'의 근거로 민주당 서영교 의원 등이 거론한 녹취록은 조작된 거라면서 청문회를 열자고 역공했습니다.



[나경원/국민의힘 의원 : (비밀 회동설을) 주장한 근거가 '열린공감TV'의 녹취록이라든지 이런 거였는데, 본인들이 청문회 한다고 하면서 그 증거는 채택도 안 했습니다. 민주당이 당당하다면 이 청문회를 받지 않을 이유가 없습니다.]



서민민생대책위 등 시민단체가 '비밀 회동설'을 제기한 서영교, 부승찬 의원을 명예훼손 혐의로 고발한 데 대해 서울경찰청 공공범죄수사대는 관련 수사에 착수했습니다.



