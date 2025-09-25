22년 만에 울려 퍼진 신라 '천년의 소리'…'성덕대왕신종' 울리다

▲ 24일 경북 경주시 국립경주박물관에서 성덕대왕신종 타음조사 공개회가 열리고 있다.

"오늘, 이 종소리가 우리 모두의 마음속 깊이 울려 퍼져 천년의 울림으로 기억되기를 기원합니다."24일 저녁 경북 경주시 국립경주박물관의 어둠이 내려앉은 야외 마당 잔디 위로 종소리가 퍼져 나갔습니다.처음에는 웅장한 듯 큰 소리가 났다가 이내 사라지는 듯하다 다시 살아나서 그윽한 울림을 더했습니다.서울 보신각 종지기인 신철민 서울시청 주무관과 원천수 국가무형유산 주철장 이수자가 당목(撞木·종이나 징을 치는 나무 막대)을 움직이자 모두가 숨죽였습니다.묵직하면서도 신비로운 소리는 1천200년을 간직한 신라 역사 그 자체입니다.우리나라를 대표하는 종, 국보 '성덕대왕신종'이 12번 울리는 동안 번잡함도, 번뇌도 사그라드는 듯했습니다.성덕대왕신종이 오랜 침묵을 깨고 경주의 밤을 채웠습니다.지난 2003년 개천절(10월 3일) 종의 보존 상태를 점검하기 위해 진행한 타음(打音) 행사 이후 약 22년 만에 다시 퍼진 소리와 울림이었습니다.성덕대왕신종은 '에밀레종'이라는 이름으로 잘 알려져 있습니다.혜공왕(재위 765∼780) 7년인 771년에 완성된 종은 화려한 문양과 조각 수법, 신비로운 소리가 어우러져 통일신라시대 예술혼이 집약된 결정체로 평가받습니다.1992년까지는 제야의 종으로 타종했으나, 이듬해부터는 타종이 중단됐습니다.1천200년이 넘는 세월 속에 원형과 원래 소리를 유지한 종을 안전하게 보존하기 위해서입니다.이날 추첨을 거쳐 참석한 시민 771명은 종소리가 울리자 벅찬 감정을 감추지 못했습니다.771은 성덕대왕신종이 제작된 771년에 맞춘 숫자입니다.종각 주변으로 '종 치는 모습이 잘 보이는 자리', '소리 울림이 좋은 자리' 등에 나눠 앉은 이들은 12차례 타종하는 동안 지그시 눈을 감고 소리를 음미하기도 했습니다.윤상덕 국립경주박물관장은 "'세종실록지리지'에는 6명이 혼신의 힘을 다해 타종하면 그 소리가 100리, 즉 40㎞를 간다고 했다"며 "아름다운 종소리를 함께 들을 수 있어 기쁘다"고 말했습니다.이날 행사에는 유홍준 국립중앙박물관장과 주낙영 경주시장, 정재숙 전 국가유산청장, 철학자 도올 김용옥 선생 등 주요 인사도 참석해 자리를 빛냈습니다.유홍준 관장은 "신라 종의 전통은 고려 초까지 이어지며 '코리안 벨'(Korean Bell)로 불렸다"며 "우리나라의 무궁한 발전을 기원하는 마음으로 함께 듣자"고 말했습니다.홍익대 실용음악과 교수로 재직 중인 가수 알리는 "아무나 올 수 없는 행사에 참석할 수 있어 영광"이라며 "'천년의 소리'를 학생들과도 나누고 싶다"고 말했습니다.초등학교 4학년 딸과 함께 왔다는 김 모 씨는 "아이에게 우리의 소리, 우리의 역사를 알려주고 싶었다"며 "그냥 종소리와는 다른 깊이 있는 울림이었다"고 소감을 밝혔습니다.국립경주박물관은 성덕대왕신종의 상태를 점검하기 위한 타음(打音) 조사에 나선 상태입니다.박물관은 이번 조사를 시작으로 향후 5년간 '건강 검진'을 진행합니다.오랜 시간 타종하지 않았으나 종의 고유 진동 주파수나 맥놀이 현상에 문제가 없는지, 종 표면에 부식이 어느 정도 이뤄졌는지 등을 살펴볼 예정입니다.맥놀이는 진동수가 비슷한 둘 이상의 소리가 간섭을 일으키는 것을 뜻합니다.김연미 학예연구사는 "그간의 조사 결과를 검토해볼 때 구조적 결함을 발견되지 않았다"면서도 "건강 검진하듯 (유물이) 안전한지 확인이 필요하다"고 설명했습니다.박물관은 내년부터 신종관 건립을 본격적으로 추진할 예정입니다.건물은 평소 여닫을 수 있도록 설계해 관람객이 종을 볼 수 있도록 하고, 무게를 지탱하던 용뉴를 보호하게끔 바닥에 두거나 받침을 설치하는 방안 등이 거론됩니다.신종관 계획을 수립하고 완전히 건립하기까지는 500억 원 가까이 필요할 전망입니다.올해부터 2029년까지는 고유 주파수 변화와 표면의 부식 정도, 종각의 음향 상황, 온·습도 변화, 해충이나 조류 배설물로 인한 피해 등도 조사할 계획입니다.(사진=국립경주박물관 제공, 연합뉴스)