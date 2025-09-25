뉴스

"영원한 절친" 성범죄자와 손잡고…풍자 조형물 등장

작성 2025.09.25
도널드 트럼프 미국 대통령과 억만장자 성범죄자 제프리 엡스타인의 친분을 조롱하는 조형물이 미국 워싱턴DC 중심에 설치돼 논란이 일고 있습니다.

미국 연방 의회 앞 내셔널 몰에 들어선 청동 조형물입니다.

영원한 절친이라는 제목이 붙은 이 조형물은 트럼프 미국 대통령과 엡스타인이 다정하게 손잡은 모습을 묘사했습니다.

조형물 하단에는 둘 사이의 오래된 유대관계를 기리며라는 글까지 적혀 있었습니다.

엡스타인은 헤지펀드 매니저 출신으로 수십명의 미성년자를 상대로 성범죄를 저지른 혐의로 체포된 직후 2019년 뉴욕 감옥에서 스스로 목숨을 끊은 인물입니다.

트럼프 대통령이 정치권에 투신하기 전부터 교류가 있었다고 전해졌는데 트럼프 대통령은 이를 가짜뉴스로 규정하고 대응에 나선 상태입니다.

내셔널 몰을 관리하는 국립공원관리청은 이 조형물을 대해 오는 28일까지 이 장소에서 전시하도록 허가했습니다.

(화면출처 : 엑스 Pop Base, digiphile, The Amish Bishop, Digital Gal, ShadowofEzra)
