[친절한 경제] 계좌 찍혔는데 텅…1년 지나서 "다시 열린다"

<앵커>



목요일 친절한 경제 한지연 기자 나와 있습니다. 한 기자, 11월부터 미국 주식을 낮에도 거래할 수 있게 된다면서요?



<기자>



미국 주식 주간 거래 서비스는 국내 시간으로 오전 9시부터 오후 5시까지 국내 투자자가 미국 주식을 거래할 수 있는 서비스죠.



지난해 8월부터 중단됐던 게 오는 11월부터 순차적으로 재개됩니다.



원래는 미국 증시는 한국에서는 밤 11시 반쯤부터 다음 날 새벽까지 거래가 가능해서 투자자분들은 밤잠을 설치거나 새벽에 일어나야 하고 생활과 맞지 않아 불편이 컸잖아요.



지난 2022년 2월 삼성증권이 먼저 이 서비스를 개시한 이후 18개 국내 증권사가 순차적으로 서비스를 제공할 정도로 확대됐습니다.



덕분에 점심시간에도 테슬라, 엔비디아 주식을 사고팔 수 있게 된 거죠.



그래서 투자 편의성 측면에서 굉장히 중요한데요.



이번에 다시 열리게 된 배경에는 환경 변화도 있습니다.



서비스 중단 이후 미국 현지에서 야간 거래 가능한 시장이 확대되면서, 특정 거래소에만 의존하지 않아도 되는 기반이 마련됐습니다.



<앵커>



이게 그동안 하다가 멈춘 거라고 했잖아요. 그동안은 왜 중단됐던 건가요?



<기자>



국내 모든 증권사들은 낮 거래를 위해서 미국 ATS, 그러니까 대체 거래소인 블루오션에서 거래를 해왔는데요.



작년 8월에 블루오션에서 거래가 취소되는 사고가 발생한 겁니다.



ATS 대체 거래소가 뭐냐 하면, 뉴욕증권거래소나 나스닥 같은 전통 거래소가 아닌, 규제가 비교적 가벼운 별도의 전자 플랫폼에서 주문이 이뤄지는 또 다른 통로라고 보시면 됩니다.



그런데 이게 작년 8월 5일 셧다운이 되면서 체결된 거래가 일괄 취소된 겁니다.



예를 들어, 낮에 애플 주식을 샀다고 계좌에 이미 찍혔는데, 몇 시간 뒤에 "그건 없던 일이다"라면서 통째로 취소가 된 거죠.



왜 그런가 봤더니, 미국 주식시장이 급락하면서 주문량 폭증으로 거래 시스템이 처리 한도를 초과해 장애가 발생한 겁니다.



이 사고는 투자자에게 큰 혼란을 줄 수밖에 없었는데요.



그래서 금융당국과 업계는 투자자 보호 차원에서 주간 거래를 전체 중단했고, 이후 안전장치를 마련하는데 1년 넘게 시간을 쓴 겁니다.



<앵커>



이 서비스가 이번에 다시 열리면서 어떤 것들이 달라지는지도 한 기자가 알아봤죠?



<기자>



이번 재개는 단순히 "다시 열린다"는 차원이 아니라 투자자 보호 장치를 강화한다는 데 있어서 의미가 있습니다.



우선 증권사들은 반드시 두 곳 이상의 미국 브로커나 대체 거래소와 연결해야 합니다.



한 군데가 멈추더라도 다른 길로 우회해 거래가 이뤄질 수 있게 된 거죠.



둘째는 롤백 시스템입니다. 이 롤백은 되갚는다는 뜻이죠.



거래 오류가 발생하면 투자자 계좌를 사고 전 상태로 되돌리는 장치인데요.



작년처럼 거래가 취소됐는데, 계좌가 뒤죽박죽되는 일을 막기 위한 겁니다.



세 번째로는 증권사들은 손실 보상 기준과 절차를 명확히 마련하고 장애 유형별로 대응매뉴얼도 구체적으로 준비해야 합니다.



그리고 투자자분들이 유의해야 할 부분도 있는데요.



일단 주간 거래는 정규 거래소가 아닌 대체 거래소를 통해 이뤄지다 보니, 참여하는 투자자가 적고, 거래량도 적습니다.



그래서 가격이 갑자기 크게 움직이거나 왜곡될 수 있습니다.



또 사려는 가격에 파는 사람이 없거나, 팔려는 가격에 사는 사람이 없으면 거래가 아예 체결되지 않을 수도 있다는 점도 기억하셔야 합니다.



그리고 주간 거래는 미국 현지에서 야간에 운영되다 보니, 주식이 분할되거나 병합되는 특별한 상황이 생기면 예고 없이 거래가 제한될 수 있다는 점도 있습니다.



심지어는 이미 체결된 거래가 거래소 사정으로 취소될 가능성도 있는데요.



작년에 주간 거래가 중단된 결정적인 이유가 바로 이런 사고였죠.



마지막으로 주간 거래는 정규장이 아니다 보니 시세 확인이나 주문 과정이 다소 불편할 수 있다는 점도 염두에 두셔야 합니다.