장동혁, 대전 청년 만나 "광장서 목소리 냈다고 극우 평가 안돼"

▲ 국민의힘 장동혁 대표가 24일 오후 대전 유성구 한 카페에서 열린 지역 청년과 간담회에서 발언하고 있다

국민의힘 지도부는 오늘(24일) 대전을 찾아 충청 민심 공략에 나섰습니다.장동혁 대표와 김도읍 정책위의장, 정희용 사무총장 등 지도부는 오늘 대전에서 청년 간담회를 열어 청년들의 애로사항을 듣고 대화하는 시간을 가졌습니다.장 대표는 '우파 청년들을 극우세력이라 공격하는 이들이 있다'는 한 청년의 말에 "젊은 청년 중 나라를 걱정해 목소리를 내는 분들을 극우라고 하는 데 전혀 동의하지 않는다"고 말했습니다.이어 "지금 더불어민주당의 행태를 보면 평상시 하는 온건한 표현으로 싸우긴 어렵다"며 "우리의 분노나 감정을 광장에서 표출하고 목소리를 높인다고 해서 극우로 평가해선 안 된다"고 강조했습니다.장 대표는 청년 구의원의 지구당 부활 관련한 질문에 대해선 "지구당을 잘 관리할 제도적 보완 장치를 두면 지구당은 반드시 부활해야 한다"며 "여야가 지구당 부활에 원론적으로는 큰 이견이 없지만 당 내부에서는 이견이 있어 시간이 걸릴 수 있다"고 말했습니다.가업인 중소기업을 승계받는 중인 한 청년이 중대재해처벌법에 대한 우려를 전하자 장 대표는 "정부의 반기업적 정책이 대한민국 경제를 어렵게 만들고 그러면 결국 코스피 5천은 불가능하다"며 "중대재해처벌법과 노란봉투법 보완입법을 마련하는 데 노력하겠다"고 말했습니다.장 대표는 대전 한국화학연구원을 찾아 연구개발(R&D) 현장의 목소리도 청취했습니다.이영국 한국화학연구원장은 "대기업, 대학 교수에 비해 턱없이 낮은 연봉과 국가를 위해 연구한다는 여러 제약 등 국회에서 풀어줄 몇 가지가 남아있다"며 "난제 해결을 위해 장기적 안목과 지속적 투자, 연구자들의 도전 정신을 응원하는 문화가 필요하다"고 말했습니다.장 대표는 "연구자의 도전 정신을 존중하는 바탕 위에서 연구에 집중할 수 있도록 도울 수 있는 부분은 최대한 돕겠다"며 "국회로 돌아가 오늘 주신 말씀을 포함해 문제 해결에 지혜를 모으고 끝까지 돕겠다"고 약속했습니다.장 대표는 대전 유성구에 있는 나노·반도체 국가산업단지도 방문해 이장우 대전시장으로부터 산단 건립 추진 현황과 대전교도소 이전 사업 관련 보고도 받았습니다.장 대표는 관련 사업이 잘 추진될 수 있도록 당의 적극적인 지원을 약속했습니다.당 지도부는 내일 대전에서 현장 최고위원회의를 개최합니다.(사진=연합뉴스)