[날씨] 전국 요란한 가을비…충청·호남 강하게 쏟아진다

<앵커>



전국 곳곳에 가을비가 내리고 있습니다. 오늘(24일) 밤부터 충청과 호남권에는 강한 비가 쏟아지겠는데요. 안전사고에 유의하시기 바랍니다. 그럼 서울 신촌에 나가 있는 기상캐스터 연결해 날씨 소식 더 알아보겠습니다.



남유진 캐스터, 비가 좀 내리고 있는 거 같네요?



<기상캐스터>



서울은 오늘 오후 2시쯤 가을비가 요란하게 쏟아졌는데요, 지금은 빗줄기가 많이 약해진 편입니다.



당초 예상보다 비구름이 강하게 발달하지 못하면서 지금은 서쪽 지역 중심으로 비가 내리고 있는데요.



이 시각 레이더 영상을 통해서 전국의 비 상황 자세하게 살펴보도록 하겠습니다.



지금 보시는 것처럼 서쪽 지역을 중심으로 비가 내리고 있고요, 빗줄기도 대부분 약하게 내리고 있는 편입니다.



다만 내일까지 충청과 호남을 중심으로 많게는 80mm 이상의 많은 비가 더 쏟아지겠습니다.



특히 오늘 밤부터 내일 오전까지는 시간당 20~30mm의 강한 비가 예상돼 주의해 주셔야겠습니다.



그 밖의 지역에는 적게는 5mm, 많게는 60mm의 비가 더 내리겠습니다.



비는 내일 새벽에 수도권부터 차츰 잦아들겠고요, 충청과 호남은 오후에, 영남과 제주는 밤에 대부분 그치겠습니다.



<앵커>



비가 자주 오는 것 같은데, 비 소식이 또 있습니까?



<기상캐스터>



이번 주말에 또 한 차례 전국에 비 예보가 있습니다.



우선 금요일인 모레도 남부지방에는 가끔씩 비가 이어지겠고요.



토요일 오후에 충남과 호남을 시작으로 일요일 오전에는 전국으로 비가 확대될 전망입니다.



내일 비가 일찍 그치는 중부지방은 차츰 맑은 하늘이 드러나겠고요.



낮 동안 가을볕이 내리쬐면서 낮 기온도 서울이 28도까지 올라 다소 덥겠습니다.



밤낮으로 일교차가 크게 벌어지고 있는 만큼 건강 관리 신경 써주시는 게 좋겠습니다.



(현장진행 : 편찬형)