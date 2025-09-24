[8뉴스 예고] 이 대통령, 유엔서 'END 이니셔티브' 제안

8시 뉴스 주요 내용 살펴봅니다.



1. 이 대통령, 유엔서 'END 이니셔티브' 제안



이재명 대통령이 유엔총회 기조연설에서 교류, 관계 정상화, 비핵화의 영어 앞글자를 딴 'END 이니셔티브'를 제안했습니다. 일각에선 관계 정상화가 먼저 진행되면 북한 핵 보유를 용인하게 되는 것 아니냐는 우려가 나오는데, 이 내용 자세히 짚어 보겠습니다.



2. 트럼프, 유엔서도 자화자찬…북한 언급 없어



이 대통령에 앞서 기조연설을 한 트럼프 미국 대통령은 자신이 7개의 전쟁을 끝냈다고 자화자찬하며 유엔을 맹공했습니다. 1시간 가까이 연설했는데, 북한에 대해선 언급하지 않았습니다.



3. '4398번' 김건희 법정 출석…헌정사 처음



도이치모터스 주가 조작 등 혐의로 구속기소 된 김건희 여사가 수용번호 4398번이 적힌 배지를 달고 법정에 출석했습니다. 전직 대통령 부인이 피고인으로 법정에 선 건 헌정사에 처음 있는 일입니다.



4. "대법원장이 뭐라고" vs "탄핵 빌드업"



정청래 민주당 대표가 SNS에 "대통령도 갈아치우는 마당에 대법원장이 뭐라고" 반문하는 글을 올리며, 조희대 대법원장에 대한 압박 수위를 높이고 있습니다. 국민의힘은 탄핵 빌드업이라며 반발했습니다.



잠시 뒤 8시 뉴스에서 전해드립니다.