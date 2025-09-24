'김현지 비서관 증인 출석' 여야 충돌…"정쟁 도구" "참여가 관례"

<앵커>



여야가 다음 달 열릴 국정감사에 이재명 대통령의 '그림자 실세'로 불리는 김현지 총무비서관을 증인으로 부르는 문제를 놓고서 거센 공방을 벌였습니다. 민주당은 야당이 정쟁의 도구로 삼으려는 거라며 김 비서관은 안 부르겠다고 했습니다. 국민의힘은 30여 년간 국정감사에 총무비서관이 나오지 않은 적은 없다며 뭐가 무서운 거냐고 따졌습니다.



민경호 기자가 보도합니다.



<기자>



국정감사 계획 채택 등을 위해 열린 국회 운영위원회 전체회의.



여야는 이재명 대통령의 최측근으로 분류되는 김현지 총무비서관을 국감 증인으로 부를지를 놓고 부딪혔습니다.



국민의힘은 대통령실 인사와 예산을 총괄하는 총무비서관이 14대 국회 이후 국정감사 증인으로 채택되지 않은 적은 한 번도 없다며 김 비서관의 출석을 요구했습니다.



[유상범/국민의힘 의원 : 문고리 권력이라고 불리는 사람들이 다들 참석을 해 왔습니다. 우리 김현지 비서관은 존엄입니까?]



민주당은 야당이 김 비서관 출석을 요구하는 건 정쟁으로 비화시키려는 의도라며 더 많은 권한을 가진 강훈식 비서실장의 출석으로 충분하다고 반박했습니다.



[문진석/더불어민주당 의원 : 6개월은 허니문 기간이라고 해서 정부에 협조적인 게 그동안 관례였습니다. 야당이 관례대로 하고 있습니까? 비서실장한테 따져 물어도 충분히 (국정감사 할 수 있습니다.)]



결국 김 비서관 출석 여부는 여야 간사들이 더 논의하기로 결정됐습니다.



운영위는 국회 특별위원회 활동이 종료된 후에도 국회의장이 위증 고발을 할 수 있도록 하는 국회증언감정법 일부개정안을 국민의힘 의원들이 퇴장한 가운데 민주당 주도로 통과시켰습니다.



민주당은 위증을 하고도 책임을 안 져도 되게 하는 국회의 입법 공백을 해소하려는 거라는 입장인 반면, 국민의힘은 다수당과 국회의장에게 과도한 사후 고발 수단을 부여할 수 있다며, 특히 지난 2월 해산된 비상계엄 국정조사 특위에 출석했던 한덕수 전 국무총리 등 전 정부 인사들을 노리는 것 아니냐고 반발했습니다.