MBK, 홈플러스에 2천억 원 추가 투입…"사회적 책임 다하지 못해 반성"

기업 회생 중인 대형마트 홈플러스의 소유주인 MBK파트너스가 이번 사태에 대해 사회적 책임을 지겠다며 홈플러스에 2천억 원을 추가 투입하겠다고 밝혔습니다.



MBK는 24일 "홈플러스에 대한 사회적 책임을 이행하고자 자사 운영 수익 중 일부를 활용해 최대 2천억 원을 홈플러스에 증여한다"고 발표했습니다.



MBK는 국내 최대 사모펀드 운용사(PE)로 2015년 홈플러스를 7조 2천억 원에 인수했습니다.



홈플러스는 대형마트 업종의 부진 탓에 장기간 경영난을 겪다 올해 3월 법정 관리를 신청했고 현재 회생 목적의 기업 매각을 추진하고 있습니다.



이미 MBK는 증여와 보증 등 방법을 통해 홈플러스에 3천억 원을 지원한 바 있습니다.



이번 조처에 따라 MBK가 홈플러스에 투여하는 자금은 모두 5천억 원으로 늘어날 전망입니다.



MBK는 "홈플러스 M&A(인수매각) 과정에서 인수인의 자금 부담을 완화하겠다"며 "5천억 원 지원은 기업 회생이나 워크아웃 사례에서 대주주가 기업 정상화를 위해 투입한 자금 사례 중 역대 최대 규모에 해당한다"고 설명했습니다.



MBK는 이날 별도의 공식 사과문을 배포해 "사회적 책임을 다하지 못했다는 점을 깊이 반성한다"며 "홈플러스 기업 회생은 단순한 재무적 실패가 아니었고, 국민 일상과 밀접하게 연결된 기업의 대주주로서 얼마나 무거운 책무를 온전히 다하지 못하였음을 절실히 깨닫게 해줬다"고 밝혔습니다.



MBK는 이어 공공 정책과 산업 현장 등의 지식을 갖춘 외부 전문가들이 참여하는 'MBK파트너스 사회적 책임 위원회'를 설립해 앞으로 모든 투자 활동이 상생과 책임의 가치 아래 이뤄질 수 있게 하겠다고 밝혔습니다.



외부의 감시와 조언 아래 투명 책임 경영의 기조를 강화하겠다는 취지입니다.



MBK는 "국민과 투자자께 더 투명하게 다가서고 책임을 다하는 자세로 겸손하게 임하겠다"며 "국민들에게 심려를 끼쳐드린 점 다시 한번 깊이 사과드리며, 진정으로 변화하는 글로벌 운용사로 거듭나겠다"고 덧붙였습니다.