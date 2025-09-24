현대모비스 자회사 파업에 현대차·기아 일부 공장 '스톱'

국내 최대 자동차 부품사인 현대모비스의 생산 자회사들이 잇따라 파업에 나서면서 해당 업체로부터 부품을 공급받는 현대차와 기아 일부 공장의 조업이 중단됐습니다.



관세와 미국 근로자 구금 사태에 이어 생산라인을 담보로 한 부품업계 파업까지 이어지면서 국내 자동차 산업이 삼중고에 빠졌다는 분석이 나옵니다.



24일 자동차 부품업계에 따르면 현대모비스의 생산 전문 자회사인 모트라스와 유니투스는 이날 오전부터 주야간 파업에 돌입했습니다.



두 기업 노조 조합원들은 이날 오전부터 오전 근무조와 오후 근무조가 4시간씩 파업에 들어갔습니다.



양 노조는 미래 고용 100% 보장과 완성차와 동일한 수준의 기본급 및 성과급을 요구하며 파업을 결의했습니다.



본인이 퇴사 의사를 밝히기 전까지는 무조건 고용을 보장해야 한다는 겁니다.



특히 모트라스는 회사 측이 월 기본급 7만 8천 원 인상 등을 제시했으나, 노조 측이 현대차 노사의 합의 수준(기본급 10만 원 인상)과 차이가 크다며 파업을 결정했습니다.



모트라스 노조는 지난 7월 16일 민주노총 총파업에 동참해 4시간 동안 일손을 놓은 바 있습니다.



부분 파업으로 부품이 적시에 공급되지 않으면서 일부 현대차와 기아 공장도 멈춰 섰습니다.



현대차 울산공장은 대부분의 생산라인 가동률이 떨어진 가운데 일부 생산라인은 조업이 중단됐습니다.



모트라스는 현대차에 전자장치를 포함한 모듈을 납품합니다.



현대차는 자동차 생산 시스템은 제품·부품 재고를 최소화하는 '적시생산방식'(JIT·Just In Time)이기 때문에 부품사가 공급을 멈추면 곧바로 생산라인이 영향을 받습니다.



기아 오토랜드 광주공장의 완성차 생산도 차질이 빚어지고 있습니다.



모트라스와 유니투스의 파업으로 기아 오토랜드 광주 3개 공장 중 1·2공장의 가동이 이날 오후부터 중단됐습니다.



1·2공장은 스포티지·쏘울·셀토스 등 하루 평균 1천여 대의 완성차를 생산합니다.



하지만 부품으로 사용할 전자장치 모듈의 재고량이 떨어지면서 생산 라인이 멈췄습니다.



1t 화물차를 생산하는 3공장만 관련 부품 재고가 남아 아직 가동 중입니다.



국내 최대 부품사인 모비스의 생산 자회사 파업으로 현대차·기아 완성차 기준으로 이날 하루 수천 대에 육박하는 생산 차질이 발생할 것으로 추정됩니다.



현대모비스는 2022년 모트라스와 유니투스라는 생산 전문 자회사를 출범시키며 경영효율화에 나선 바 있습니다.



전국에 산재했던 협력사들을 2개 사에 통합해 각각 자동차 모듈과 핵심 부품 제조에 특화했지만, 이번 부분 파업으로 모기업인 모비스도 난관에 빠지게 됐습니다.



자동차 업계는 평균 연봉이 9천만 원 이상인 두 회사의 파업으로 납품이 중지된 2∼3차 협력사들이 가장 큰 피해를 볼 것이라고 우려했습니다.



현대모비스가 올해 1분기 적자에서 2분기에 간신히 흑자로 전환한 상태에서 노조 측이 주장하는 '완성차 수준의 성과급' 조달에는 수천억 원의 재원도 필요할 것으로 알려졌습니다.



이에 현대모비스와 사측은 일부 라인 가동을 추진하고 있지만 노조 측은 대체 인력 투입 시 추가 파업을 공지한 상태입니다.



부품업계는 잇따른 생산 자회사 파업으로 완성차와 계열사가 함께 생산했던 일부 핵심 부품을 완성차가 자체 생산하는 방향으로 전환할까 우려하고 있습니다.



실제로 올해 현대차와 기아의 교섭 내용을 들여다보면 현대차는 전륜 변속기와 수소연료전지를 각각 2027년과 2028년에 자체 양산하고, 배터리 등 전동화 핵심 부품은 내재화한다고 노사 간 합의했습니다.



기아 노조도 동력장치, 친환경차 핵심 부품, 로보틱스와 AAM에 이르는 분야에서 자체 생산을 요구하고 있습니다.



또, 지난해 현대차그룹 계열사인 현대트랜시스가 한 달가량 파업을 지속해 현대차와 기아에 하루 평균 2천 대 가까운 생산 차질이 발생하자 현대차는 이후 현대트랜시스가 생산하던 차세대 하이브리드 변속기를 울산공장에서 직접 만들기로 했습니다.



자동차 업계 관계자는 "완성차 업계 파업에 더해 모비스 등 부품업계, 자회사 파업까지 이어질 경우 피해는 눈덩이처럼 불어날 것"이라고 말했습니다.



한편, 현대모비스도 올해 임단협에서 난항을 겪고 있습니다.



현대모비스 사측은 기본급 10만 원 인상(호봉승급분 포함), 성과급 400%에 1천550만 원 등을 제시했지만 노조는 현대차와 동일한 수준의 성과급 지급을 요구 중입니다.



